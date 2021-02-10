سفير روسيا بالقاهرة: مصر مهد الحضارات الإنسانية.. دولة رائعة

قال غيورغي بوريسينكو، السفير الروسي لدى القاهرة، إنه جاء إلى مصر منذ 8 أشهر ونصف تقريبًا من أجل استلام عمله كسفير روسي بالقاهرة، موضحًا أنه عندما أتى للقاهرة لاستلام عمله كانت الزيارة الأولى بالنسبة له، حيث لم يجرى أي زيارة للقاهرة قبل ذلك، «على الفور شعرت بالدفء الذي أبداه الشعب المصري».

الأطفال في مدارسنا يدرسون التاريخ المصري القديم

وأضاف «بوريسينكو»، خلال حواره في برنامج «أبعاد روسية»، على شاشة «روسيا اليوم»، أن مصر تعتبر واحدة من مهد الحضارات الإنسانية، كما أنه قرأ الكثير عن مصر، منذ فترة الدراسة وخاصة في مدارسنا في روسيا، فالأطفال في المدرسة يدرسون التاريخ المصري القديم.

مصر تمثل عددا كبيرا من الطبقات الثقافية

وأشار السفير الروسي لدي القاهرة، إلى أن مصر تمثل عددا كبيرا من الطبقات الثقافية التي يمكن لكل منها أن تعبر عن مهد حضارة منفصل منذ فترة الإسكندر المقدوني، والإمبراطورية الرومانية، وأيضا كان زار مصر السيد المسيح.

مصر أصبحت مركز هاما في الإسلام

وتابع: «مصر أصبحت مركزا هاما في الإسلام وعليه فان هذه الدولة رائعة جدا، والتي من الممتع العمل بها، وكما قلت في البداية فورا شعرت بالدفء من قبل المصريين تجاه روسيا والسكان الروسيين».