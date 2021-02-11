إحالة واقعة مسئولة تنظيم كفر شكر للتحقيق بعد تسمية الشوارع بأسماء أقارب زوجها

أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، إحالة واقعة تسمية شوارع بأسماء أقارب مسئولة تنظيم بمجلس المدينة للتحقيق في الشئون القانونية، تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأضاف رئيس المدينة أنه فور علمه بتسمية بعض شوارع المدينة بأسماء زوج وأقارب مسئولة التنظيم بالمجلس منذ شهر تقريبا، أحال الواقعة للتحقيق، لافتا إلى أن الإدارة الهندسية أوصت بتسمية الشوارع باسم أقدم شخص موجود بالشارع منعا للواسطة والمحسوبية، وفوجئ مؤخرا بانتشار الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداولوا منشورات بقيام مسؤلة بمجلس المدينة بتسمية شوارع باسم زوجها وأقاربها وتم إحالة الواقعة للمحافظة.

في وقت سابق تداول رواد التواصل الإجتماعي بالقليوبية واقعة قيام مواطن من أهالي كفرشكر بتقديم طلب رسمي لمجلس مدينة ومركز كفرشكر لتغيير اسم المدينة العريقة إلي «كفر س ج»، وهي الحروف الأولي من اسمه مؤكدا أنه تقدم بطلبه أسوة بقيام مديرة التنظيم بمجلس مدينة كفر شكر بتسمية 5 شوارع رئيسية بأسماء زوجها وأشقائه وحماها.

وأكد المواطن في طلبه الرسمي استعداده لدفع ذات الرسوم وإستيفاء ذات المستندات التي تم تقديمها لتسمية الشوارع بأسماء زوج وأسرة مديرة التنظيم.

من جانبه كشف مصدر مسئول بمجلس مدينة كفرشكر أنه جري فحص الطلب والإدعاءات التي يتم تداولها بوجود 5 شوارع باسم أقارب وأسرة زوج مدير التنظيم عن طريق لجنة خاصة، مشيرا إلى أن تسمية الشوارع والميادين لاتتم بطريقة عشوائية بل لها نظام ولجنة مختصة ويجب أن يصدر بها قرارا رسميا من المجلس التنفيذي للمركز والمدينة ثم لجنة تسمية الشوارع بالمحافظة والمجلس التنفيذي للمحافظة.