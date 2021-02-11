رئيس وزراء الأردن: مصر شقيقة كبرى غالية على الأمة العربية

قال الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، إن مصر قيادة وشعبا تحتل مكانة كبيرة في قلب ووجدان الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، لافتا لوجود علاقات متميزة تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالملك عبدالله الثاني.

وأضاف رئيس وزراء الأردن، في تصريحات صحفية له عقب جلسة المباحثات المصرية الأردنية المشتركة، اليوم، أن العلاقات بين البلدين الصديقين تتميز بتقارب وتطابق تجعلها علاقة نموذجية لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الشقيقة.

ووصف «الخصاونة»، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة للأردن بأنها «زيارة تاريخية»، مشددا على أن الرئيس السيسي يحظى بحب وتقدير من جانب قيادة وشعب المملكة، إلى جانب كونه رمزا للدولة المصرية التي تتمتع أيضا بمكانة كبيرة ليس في المنطقة، وإنما في محيطها العربي والدولي.

وأضاف أن مصر كانت ولا تزال وستبقى شقيقة كبرى غالية لجميع الأمة العربية، سائلأً الله أن يحفظ هذا البلد العزيز الغالي قيادة وشعبا، وأن يديم روح الأخوة السائدة بين الشعبين.