24 فبراير.. «طب أسيوط» تستضيف مؤتمرا دوليا لقسم علاج الأورام

أعلن الدكتور سمير شحاتة، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية طب جامعة أسيوط، عقد المؤتمر الدولي الـ12 لقسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة أسيوط في الفترة من 24-26 فبراير عن طريق الهجين، لمنع الاختلاط وحرصا على التباعد الاجتماعي، ونظرا لعدم قدرة الأطباء على الحضور من البلاد الأخرى.

شحاتة يكشف كواليس المؤتمر والجلسات وورش العمل.. أهمها مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

وكشف شحاتة عن كواليس المؤتمر، في تصريحات عنه، أنّ المؤتمر يشارك به استشاريين من معظم دول العالم، ويلقون محاضرات افتراضية من إنجلترا والهند وألمانيا وأمريكا وفرنسا، كما يشارك خبراء من السعودية والإمارات والأردن ولبنان.

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع جمعية قصر العيني للأورام والمعهد القومي للأورام، والجمعية العربية لمكافحة السرطان، والجمعية المصرية للسرطان، وجمعية أمراض الدم، وجمعية سرطان الكبد المصرية.

وأكد شحاتة، أنّ الدكتور حمدي عبدالعظيم، مسؤول بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، شرح آخر مستجدات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، وكشف عن عدد السيدات اللاتي جرى توقيع الكشف عنهن وتقديم التوعية لهن.

جلسات خاصة بتغير البروتوكولات الخاصة لعلاج أورام الثدي

ولفت إلى أنّه سيتم عقد مجموعة جلسات للكشف عن البروتوكولات الخاصة لعلاج أورام الثدي، والتي تم العمل بها في التأمين الصحي ومراكز الأورام المختلفة، وسيتم إعلان تطبيق البروتوكولات بالتعاون مع الجامعات المصرية.

وأشار رئيس قسم علاج الأورام، إلى حرص المؤتمر على مناقشة تعديل بروتوكولات العلاج للأورام في ظل جائحة كورونا، بالاعتماد على العقارات الحديثة التي تؤخذ عن طريق الفم، وتقليل زيارات المريض للمستشفيات، وتشجيع تواصل المرضي عن طريق الإنرنت ووسائل الاتصالات الأخرى.