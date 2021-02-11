غلق 4 منشآت وتحصيل غرامات 37 ألف جنيه في حملات بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بشن حملات مكبرة بجميع أحياء المدينة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وللحد من انتشار فيروس كورونا، وتفقد وضع النظافة العامة بالمقاهي والمحلات التجارية، والزام أصحابها بالضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية، حرصاً على سلامة المواطنين، وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها على مدار الـ24 ساعة الماضية، عن تحصيل 37 ألف جنيه كغرامات مالية، وغلق 4 منشآت مخالفة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قاد اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد المحافظة، حملة مكبرة اليوم الخميس، برفقة محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، بشوارع سيدي جابر، أسفرت عن تحرير 17 محضر لمخالفات متنوعة، منها (رصد بيئي ومكتب العمل وتموين وأمن صناعي وصحة)، وغلق 4 منشآت لمخالفة الإجراءات الاحترازية اللازمة، من توافر جهاز قياس الحرارة، والالتزام بارتداء الكمامة، وتوافر المطهرات والمعقمات، والحفاظ على النظافة العامة، وعدم استخدام أدوات زجاجية للمواطنين.

كما أسفرت الحملة عن توقيع غرامات فورية على المخالفين بإجمالي مبلغ 9 آلاف جنيه، تنوعت بين عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للمنشآت، وعدم ارتداء الكمامة للأفراد، وإشغال للطريق.

وقامت الحملة بضبط 37 «شيشة» في أحد المقاهي المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وتمت مصادرتها من قبل فريق الحملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تحفظت الحملة على 20 حالة إشغال مختلفة.

وفي نطاق حي المنتزه أول، قامت أجهزة الحي، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، بحملة مكبرة اليوم، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن توقيع غرامات فورية على عدد من مخالفي الإجراءات الاحترازية بإجمالي 7 آلاف جنيه، كما تم التحفظ على عدد من مخالفات الإشغالات.

كما شن حي المنتزه ثاني حملة مكبرة، برئاسة اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، بمشاركة الدكتور محمد مسعد، معاون المحافظ، أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة 21 ألف جنيه.

شارك في الحملات ممثلون عن الطب البيطري والصحة ومديرية التموين والقوى العاملة والأمن الصناعي وإدارة الرخص والمتابعة الميدانية وإدارة إشغالات الطريق والإيرادات ووحدة الإزالة والتدخل السريع.