رئيس المأذونين: زواج التجربة في قائمة 11 نوعا حرمها الإسلام

أكد الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، أن الأصل في العلاقة الزوجية هي الديمومة بمعنى أن تكون علاقة دائمة تنتهي إما بوفاة احد الزوجين او الفرقة بينهما بالطلاق، مشيرًا إلى أن ظهور أنواع من الزواج بين الحين والآخر منهي عنه آخرها ما يسمى بزواج التجربة وزواج المحلل.

ويرصد رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، «للوطن»، ١١ نوعا من الزواج تم تحريمها على مر التاريخ الإسلامي وتشمل:

١- زواج المتعة

لا يتوافر فيه شرط الزواج من حيث العلاقة الدائمة، وكان النبي قد رخص لزواج المتعة أثناء الغزوات كما ورد في الأحاديث الصحيحة، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة علي تحريمه فعن علي رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر »، وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.

وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً».

٢- زواج الدم

وهو ما يقوم به بعض طلاب الجامعات ويخلطوا دمائهم ببعض ظنا بذلك انهم اصبحوا في علاقة برباط الدم وهذه علاقة محرمة من ناحية الشرع وغير جائزة طبيا لما تسببه من أمراض.

٣- زواج الشجر

يكتب فيها الطرفين اسمهم على الحجارة او على جذع شجرة وهو حرام شرعا

٤- زواج التجربة

يشبه إلى حد كبير زواج المتعة، وفي العموم إذا لم تتوافر أركان عقد الزواج الصحيح من وجود زوج وزوجة وشهود والولي الشرعي، فإن هذا العقد يصبح غير صحيح اما اذا توافرت الشروط والأركان فهو عقد صحيح.

٥- زواج المحلل

زواج التحليل، والمقصود بزواج التحليل هو زواج المطلقة ثلاثا لتحل لزوجها الأول، وهو أمر مشروع دل عليه الكتاب والسنة والإِجماع، أما الزواج بقصد التحليل فهو زواج غير صحيح شرعا، لا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح؛ للحديث الصحيح المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعن الله المحلل والمحلل له».

٦- نكاح الاستبضاع

نوع غريب من الزيجات الذي يتخلى فيه الرجل عن رجولته، ويقوم بإرسال زوجته إلى رجل أخر لديه من صفات الشجاعة والقوة أو وسامة الشكل أو طول القامة واشتهر بهذه الصفات فيطلب من زوجته ان تعاشر هذا الرجل حتى تحمل منه وتنجب منه طفلا يحمل نفس صفاته

٧- زواج المضامدة

هذا النوع كانت تقوم به النساء الفقيرات فتلجأ المرأة لرجل غير زوجها في زمن القحط، وتجمع منه المال والطعام وتعود به إلى بيت زوجها.

٨- زواج المخادنة

يقصد به المصاحبة وقديما كانوا يطلقون هذا المسمى على معاشرة المرأة لعدد من الرجال فإذا حملت ووضعت طفلها ارسلت اليهم فلا يستطيع احد منهم ان يمتنع وتنسبه إلى احدهم فلا يستطيع ان ينكر نسب المولود اليه.

٩- نكاح البغايا

هذا النوع يطلق على العلاقة بين الرجل والمرأة مقابل مبلغ من المال أما إذا كان بغير أجر فيعتبر زنا، وقد يضع البعض المخادنة تحت انواع البغاء، وإن كانت تقتصر على بعض الرجال دون غيرهم، اما البغاء المقصود هنا يحدث مع أي شخص مقابل أجر دون تمييز وكان مقصورا في الجاهلية على الإماء وكانت تقام لهم في المدن ما يسمى بالمواخير.

١٠. نكاح الشغار

هذا النوع يحدث كنوع من المبادلة كأن يزوج الرجل ابنته أو اخته علي ان يزوجه الأخر ابنته أو أخته دون مهر فتكون كل واحدة منهما مهرا للأخرى وكان يشترط فيه أن يكون الرجل ولي أمر المرأة التي يشاغر عليها وحتى وقت قريب تجد في بعض القري في بلادنا هذا النوع موجود ما يسمى بزواج البدل.

١١- نكاح البدل

وهو أن ينزل الرجل عن زوجته لرجل آخر ويتبادل معه زوجته وقد يكون هذا الامر لفترة متفق عليها وقد يتركها له بقية العمر وهذه العادة كانت منتشرة في بعض القبائل الافريقية والهيمالايا وكان البعض يعتبرها من مظاهر الود والصداقة وفي بعض القبائل إذا اعترفت المرأة المتزوجة بمعاشرتها لرجل آخر فعلي هذا الرجل أن يقدم زوجته إلى زوج هذه المرأة

وقد ظهرت بعض هذه العادات في العصر العباسي وانتقلت إلى بعض الفرق الخرمية والخطابية والميمونة والقرامطة، من بلاد الفرس.