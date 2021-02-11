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محمود مسلم

مبعوث الولايات المتحدة الخاص باليمن يشيد بأداء «مركز سلمان للإغاثة»

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الوطن
05:26 م | الخميس 11 فبراير 2021
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في مقر المركز في الرياض اليوم، بمبعوث الولايات المتحدة الخاص باليمن تيموثي ليندركنج.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية في اليمن.

واستعرض الدكتور الربيعة ما قدمته المملكة من جهود إغاثية وإنسانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، التي شملت 59 دولة حول العالم، حيث كان لليمن الذي يحظى باهتمام حكومة المملكة، النصيب الأوفر منها.

وأشاد تيموثي ليندركنج بالأداء المهني المتميز للمركز ودوره الرائد في الوقوف إلى جانب الدول والمجتمعات المنكوبة والمحتاجة في العالم ومد يد العون لهم.

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