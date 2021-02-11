خطوات ترجمة إشهاد طلاق إلى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.. اعرفها

يحتاج بعض المواطنين لترجمة ورق إشهاد الطلاق للغة الإنجليزية أو حتى الفرنسية لتقديمها إلى أحد الجهات بالخارج أو حتى الداخل إذا كان أحد الأزواج يحمل جنسية غير المصرية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات ترجمة إشهاد الطلاق للغة الإنجليزية والفرنسية، وفقا لـ«مصلحة الشهر العقاري».

ترجمة إشهاد طلاق إلى اللغة الفرنسية

وتتم ترجمة إشهاد الطلاق إلى اللغة الفرنسية من خلال عدد من الخطوات وهي:

- الدخول على الموقع الرسمي لـ«مصلحة الشهر العقاري».

- يتم اختيار تبويب خدمات تفاعلية من أعلى الصفحة.

- يتم اختيار خدمة ترجمة شهادة طلاق إلى اللغة الفرنسية.

- يتم ملء كل اليانات المطلوبة، كبيانات مقدم الطلب وبيانات عقد الطلاق وبيانات عقد الزواج وبيانات الشاهد الأول وبيانات الشاهد الثاني وبيانات الزوج وبيانات الزوجة، وأخيرا تقدير الرسوم وطريقة الدفع فقط.

ترجمة إشهاد طلاق إلى اللغة الإنجليزية

- الدخول على الموقع الرسمي لـ«مصلحة الشهر العقاري».

- يتم اختيار تبويب خدمات تفاعلية من أعلى الصفحة.

- يتم اختيار خدمة ترجمة شهادة طلاق إلى اللغة الفرنسية.

- يتم ملء كل اليانات المطلوبة كبيانات مقدم الطلب وبيانات عقد الطلاق وبيانات عقد الزواج وبيانات الشاهد الأول وبيانات الشاهد الثاني وبيانات الزوج وبيانات الزوجة وأخيرا تقدير الرسوم وطريقة الدفع فقط.

ونفى في فبراير الجاري، مصدر مطلع بوزارة العدل، ما تردد حول زيادة أسعار استخراج المستندات والتوكيلات من مصلحة الشهر العقاري خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا نية لزيادة الرسوم حتى هذه اللحظة.

وأكد المصدر لـ«الوطن» أن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار وزارة العدل زيادة جديدة على رسوم استخراج المستندات والتوكيلات وخدمات الشهر العقاري المختلفة غير صحيح، وأن المصلحة هي الجهة الوحيدة التي لم ترفع أسعار المستخرجات الخاصة بها منذ عام 2008 وحتى الآن رغم خطة التطوير التي تكلف الميزانية، ملايين الجنيهات وعلى رأسها الميكنة وتقديم الخدمات إلكترونيا تسهيلا على المواطنين.