عويس: 13 ألف مشجع للأهلي بالمدرجات.. ومسيرة للاحتفال بكورنيش الدوحة

قال أحمد عويس، الناقد الرياضي بجريدة الوطن، إن النادي الأهلي نجح في تجاوز الغيابات التي كانت بين صفوف اللاعبين خلال مباراته الأخيرة مع الفريق البرازيلي، واستطاع النادي تحقيق لقبا جيدا بحصوله على الميدالية البرونزية التي حصل عليها، مؤخرا، لافتًا إلى وجود ما يقارب الـ13 ألف مشجع للنادي الأهلي في صفوف المشجعين بالمدرجات خلال المباراة الأخيرة: «الجمهور بينده على رئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب، وهو ما ظهر في المدرجات والجمهور بيصوروه».

متوقع ظهور عدد من مشجعي الأهلي بكورنيش الدوحة في قطر للاحتفال بفوز الفريق

وأضاف «عويس»، خلال مداخلة هاتفية له من قطر ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك الكثير من المصريين ممن يقومون بالاحتفال بما حققه النادي الأهلي في مختلف مناطق دولة قطر، ومن المتوقع بعد قليل أن يظهر عدد من مشجعي الفريق على كورنيش الدوحة في قطر للاحتفال بفوز الفريق بالميدالية البرونزية.

لاحظ وجود غضب كبير من قبل المدير الفني للنادي الأهلي بسبب الغيابات

وأوضح أنه لاحظ وجود غضب كبير من قبل المدير الفني للنادي الأهلي، بسبب الغيابات التي حدثت في صفوف اللاعبين على خلفية تدخل الفيفا بإيقاف 3 منهم، ما مثل ثلث أعضاء القوة الضاربة بالفريق، ولكنه لم يكن أمامه بدائل سوى ما قام به خلال مجريات المباراة الأخيرة: «اعتقد فيه غرامات مالية توقعت على هؤلاء الاعبين إمبارح من قبل إدارة النادي حتى بعد الفوز».