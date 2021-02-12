بدء صرف الإعانتين الثانية والثالثة للعاملين بـ 69 منشآة سياحية وفندقية

قال وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بوزارة السياحة، إن صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، حول أمس قيمة الإعانتين الثانية والثالثة للعاملين بـ 69 شركة ومنشآة سياحية وفندقية بدفعة واحدة.

وأضاف «عاصم» لـ «الوطن»، أن هناك عددا قليلا من المنشآت السياحية والفندقية لم تتسلم إلى الآن قيمة الدفعتين الثانية والثالثة، وذلك لوجود استيفاءات للصندوق لديها وحال الانتهاء من استيفاءها سيتم صرفها للعاملين بتلك المنشآت علي الفور.

وأشار إلى أن صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة يصرف تلك الإعانة بحسب الراتب الأساسي للعاملين عن شهر ديسمبر 2019، بحد أدنى 600 جنيه، وحد أقصى 1575 جنيها، موضحا أن عدد العاملين بالقطاع السياحي الذين يستفيدون من تلك الإعانات يبلغ نحو 332 ألف عامل، يعملون بنحو 2000 منشآة سياحية وفندقية.

عاصم: صندوق الطوارئ يتجهز حاليا لصرف الدفعتين الرابعة والخامسة للعاملين بالسياحة

وأوضح «عاصم»، أن صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة يقوم حاليا بالتجهيز لصرف الإعانتين الرابعة والخامسة من الإعانات الـ 9 التي قررتهم الدولة للعاملون بالقطاع السياحي، موضحا أنه لن يتم صرف أي إعانات قبل أن تصرف كل المنشآت الدفعتين الثانية والثالثة.

وأوضح أن تلك الإعانات هي واحدة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمساعدة القطاع السياحي والعاملين به لمواجهة جائحة كورونا، والتي أثرت بالسلب على الحركة السياحية الوافدة وتسببت في حالة ركود سياحي غير مسبوق عالميا ومحليا.

وتسببت جائحة كورونا التي ضربت العالم فبراير الماضي في استصدار وزارة السياحة والآثار، قرارا في 16 مارس الماضي بإغلاق كل المنشآت السياحية والفندقية والمزارات الأثرية كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار الفيروس، كما تراجعت الحركة السياحية الوافدة لمصر بشدة ما جعل القطاع السياحي المصري يتكبد خسائر بلغت نحو 8 مليارات دولار خلال العام الماضي.

كما تراجعت الحركة السياحية الوافدة خلال العام الماضي بنحو 65% بالمقارنة بعام 2019، حيث زار مصر خلال 2020 نحو 3,7 مليون سائح بالمقارنة بنحو 13 مليونا خلال العام الذي سبقه.