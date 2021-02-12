بينهم موظفون.. القبض على 65 سعوديا ومقيما في قضايا فساد بالمملكة

أعلنت السلطات السعودية، أمس الخميس، توقيف 65 سعوديا ومقيما، بينهم 48 موظفا حكوميا في قضايا فساد مالي وإداري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في بيان على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنها باشرت 490 جولة رقابية خلال شهر يناير الماضي، والتحقيق مع 411 متهما في قضايا جنائية وإدارية.

وأضافت «الهيئة السعودية»، إلى أن بين الموقوفين موظفين من رئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة الدفاع.

وأشارت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»،إلى تورط الموقوفين بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.

وتابعت «الهيئة السعودية» قائلة، إنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء، داعية السعوديين للمساهمة بحماية المال العام والحفاظ عليه بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري.

وفي سياق آخر، قال مصدر مسؤول في «النيابة العامة» بالسعودية، إن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها في 4 قضايا جنائية تتعلق بتهريب أموال خارج البلاد، وانتهت بتوجيه الاتهام لـ 5 وافدين من جنسيات مختلفة، بحيازة ونقل وتهريب أموال غير مشروعة المصدر عن طريق إخفائها في قاعدة حقيبة سفر، وعلب للحلويات وجيوب سرية في الملابس، ومحاولة الخروج بها عبر المطارات، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأوضح المصدر السعودي، أن الادعاء العام قدم لائحة دعوى عامة تضمنت عدداً من أدلة الإدانة، انتهت بصدور أحكام بحقهم بلغ مجموعها السجن لمدة 14 عاماً، ومصادرة الأموال المضبوطة بحوزتهم البالغة قرابة 10 ملايين ريال سعودي، وغرامات بلغت 80 ألف ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجرائم، وإبعادهم عن السعودية بعد قضاء محكوميتهم وتنفيذ العقوبات المقررة.