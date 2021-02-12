في مثل هذا اليوم 12 فبراير.. ذكرى ميلاد 5 من نجوم الفن

في مثل هذا اليوم الـ12 من شهر فبراير الجاري، شهدت مصر ميلاد 5 من نجوم الفن والتمثيل، الذين أثروا في الدراما والسينما والمسرح بأعمالهم الخالدة، ورحلوا عن عالمنا وهؤلاء الفنانين الراحلين الذين نحتفل بذكرى ميلادهم اليوم نرصدهم لكم كما يلي:

ماري منيب

الفنانة ماري سليم حبيب نصرالله، المعروفة باسم ماري منيب، والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1905، حيث نحتفل بالذكرى 116 لميلادها، والتي رحلت في 21 يناير 1969، وتعتبر أشهر من قدمت دور الحما في السينما المصرية، وقدمت قرابة 132 عملًا فنيًا.

عمر الحريري

في مثل هذا اليوم منذ 95 عامًا ولد الفنان الراحل عمر الحريري، تحديدًا عام 1926، وقدم خلال فترة نشاطه الفني قرابة 328 عملًا فنيًا بين المسرح والسينما والتلفزيون، ورحل في 16 أكتوبر 2011، وكان آخر مسلسل شارك فيه هو «شيخ العرب همام» مع الفنان يحيي الفخراني.

الضيف أحمد

في مثل هذا اليوم عام 1936، ولد الفنان الراحل الضيف أحمد، والذي اشتهر ضمن فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ورحل في 16 أبريل 1970، عن عمر يناهز 34 عامًا قدم خلالها 49 عملًا فنيًا.

آمال فريد

في مثل هذا اليوم عام 1938، ولدت الفنانة آمال فريد، التي اعتزلت التمثيل عام 1969، بعدما شاركت في 30 عملًا فنيًا منها أعمال بطولة في أفلام مع العندليب الأسمر الراحل عبدالحليم حافظ، ورحلت في هدوء وذلك يوم 19 يونيو 2018.

حنان الطويل

«البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر».. بهذه الكلمات من فيلم عسكر في المعسكر، اشتهرت الفنانة حنان الطويل، التي ولدت باسم طارق، وأجرت عملية تحول جنسي، وتحولت لحنان، وشاركت في عدد من الأعمال الكوميدية مع الفنان محمد هنيدي، والفنان الراحل علاء ولي الدين.

واشتهرت حنان الطويل بشخصية «مس انشراح» في فيلم الناظر صلاح الدين، و«كورويا الراقصة» في فيلم عسكر في المعسكر، وتوفيت 1 ديسمبر 2004 عن عمر يناهز 38 عامًا.