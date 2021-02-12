ضبط 1234 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

نتائج الحملات

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

- ضبط 1234 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة؛ أبرزها القضايا الآتية:

ضبط 8,72 طن «مفروم لحوم – كبدة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة؛ بحوزة «مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص» بمحافظة القليوبية.

ضبط 5,48 طن «مقطعات دواجن - مقطعات لحوم - كبدة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية» بمحافظة أسيوط.

ضبط «2,39 طن مقطعات دواجن - كبدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية» بمحافظة أسيوط.

ضبط «2,04 طن لانشون – همبورجر – صلصة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة»، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية» بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط «2,2 طن أسماك مجمدة دون مستندات مجهولة المصدر، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة» تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية» بمحافظة الشرقية.

ضبط «مالكة مخبز بلدي – بمحافظة كفر الشيخ» لاستيلائها على مبلغ مالي قدره 2,145,220 جنيها من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا دون إنتاجه فعليا والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط «المدير المسؤول عن مخبز بلدي – بمحافظة كفر الشيخ» لاستيلائه على مبلغ مالي قدره 2,027,395 جنيها من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا دون إنتاجه فعليا والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط «مالك مخبز بلدي – بمحافظة أسيوط» لحيازته 916 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للاستيلاء على أموال الدعم المقررة لها.

ضبط «2 طن منظفات صناعية معبأة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر وتشكل خطرا على الصحة العامة» تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية» بمحافظة الشرقية.

ضبط «3,5 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر» تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة؛ بحوزة «مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية» بمحافظة أسيوط.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3061 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضبط 13810 قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كل مخالفات قانون البيئة «حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية» عن ضبط 336 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 201 قضية في مجال «الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط «شخصين لقيامهما بإدارة مركزين لعلاج الإدمان دون ترخيص - بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس»، ومزاوله مهنة صيدلي دون تصريح ، فضلاً عن حيازتهما كمية من الأقراص والأمبولات المخدرة مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.