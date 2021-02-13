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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 13-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:11 ص | السبت 13 فبراير 2021
برج الأسد

برج الأسد

يتصف مولود برج الأسد بالإبداع، الطموح، الكرم، السخاء، العطف، والحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تناقش أمورا مهنية ومادية وتمضي في الاتجاه الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع نبتون بمنزلك الثامن يدفعك للتمسك بمن تحب وقد تكتشف مشاعر جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

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