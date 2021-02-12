لو مرتبك 2500 جنيه.. إزاي تحصل على سيارة بتمويل يصل لـ90%؟

أصبح شراء السيارة في الوقت الحالي حلم لعدد كبير لتجنب ركوب المواصلات وتوفير الوقت والجهد، وتختلف البدائل في حال عدم توافر مبلغ السيارة كامل سواء تقسيط أو الاتجاه للحصول على قرض يقدم تسهيلات للحصول على السيارة، ويقدم المصرف المتحد خدمات مختلفة للقراء ما بين الودائع والشهادات والحساب المختلفة والقروض التي تتمثل في التمويل التعليمي وتمويل السيارات والتمويل العقاري والتمويل الشخصي.

وجاءت تفاصيل الحصول على تمويل السيارات من المصرف المتحد وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك كما يلي:

الشرائح المستهدفة للحصول على تمويل السيارات من المصرف المتحد

تتمثل الشرائح المستهدفة للحصول على تمويل السيارات من المصرف المتحد في:

- أصحاب المهن الحرة.

- أصحاب الشركات.

- أصحاب الدخل الشهري.

مميزات الحصول على تمويل السيارات من المصرف المتحد

وجاءت مميزات الحصول على برنامج تمويل السيارة من المصرف المتحد كما يلي:

معدل فائدة تنافسية لتمويل السيارة الجديدة.

- مرونة في فترة السداد تبدأ من 6 أشهر إلى 6 سنوات.

- التمويل يصل إلي 90٪ من قيمة السيارة.

- معدل فائدة خاص للعملاء المحول رواتبهم أو أقساطهم إلى المصرف المتحد.

المستندات المطلوبة لأصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال

وجاءت المستندات المطلوبة لأصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال كما يلي:

- كشف حساب بنكي شخصي أو باسم الشركة عن آخر 12 شهرًا.

- السجل التجاري أو شهادة مزاولة المهنة لأصحاب المهن الحرة.

- صورة البطاقة الضريبية موضح فيها آخر موقف للتعامل.

- مدة السداد 5 سنوات.

المستندات المطلوبة لأصحاب الدخل الشهري

وجاءت الشروط والمستندات المطلوبة للعملاء أصحاب الدخل الشهري، في حال تحويل الراتب أو القسط كما يلي:

- ألا يقل الدخل عن 2500 جنيه.

- التمويل لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يزيد على 3 ملايين جنيه.

- يجب آلا يقل السن عن 21 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا وقت آخر قسط.

- على أن تكون مدة السداد 6 سنوات.

والمستندات المطلوبة هي:

- خطاب مفردات المرتب.

- كشف حساب بنكي لمدة 3 شهور أو آخر 3 إيصالات من الراتب الشهري.

- تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

وفي حالة عدم تحويل الراتب تتمثل الشروط والمستندات المطلوبة في:

- يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل 4 آلاف جنيه.

- الشركة التي يعمل بها المتقدم مسجلة ف السوق المستهدف.

- التمويل لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يزيد عن 3 مليون جنيه.

يجب آلا يقل السن عن 21 عام، ولا يزيد على 60 عامًا وقت آخر قسط.

- مدة السداد 5 سنوات.

والمستندات المطلوبة هي:

- خطاب من جهة العمل بمفردات المرتب.

- آخر 3 إيصالات من الراتب الشهري.

- كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.