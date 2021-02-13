حظك اليوم السبت 13-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتسم بالدقة في تنفيذ أعماله، وهو طيب القلب ومخلص في عمله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تعمل في صمت وأن تتجنب الانفعال سريعا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر ينصحك أن تهتم اليوم بصحتك وسلامتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.