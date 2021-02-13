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حظك اليوم السبت 13-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:11 ص | السبت 13 فبراير 2021
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور يحب عمله ويخلص في تنفيذه، ويتقن المهمات التي يكلف بها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على الحصول على دعم الأصدقاء أو الزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

 رغم الضغوط.. اقتران القمر ونبتون يساعدك اليوم على تحقيق تطور إيجابي وتقوم بمبادرات مناسبة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

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