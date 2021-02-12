«الغربية»: انتهاء فعاليات «صفط تراب.. بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة»

أعلن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، الانتهاء من فعاليات مبادرة «صفط تراب.. بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة»، بالتعاون مع وزارة البيئة وجمعية النادي النسائي الدولي، والتي ضمت العديد من القوافل الطبية والبيطرية والاجتماعية.

وأشار رحمي، إلى أن القافلة الطبية ضمت تخصصات «الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، الجراحة، النساء والتوليد، الأسنان، والتحاليل الطبية والأشعة»، وقعت الكشف على 607 حالة، لافتا إلى صرف علاج مجاني لجميع الحالات وسط فرحة عارمة من أهالي القرية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية احتياجاتهم.

وأكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أن حملات النظافة ورفع نواتج التطهير، أسفرت عن رفع 2500 طن حتى الآن، بالتزامن مع أعمال دهان الأرصفة وأعمدة الإنارة بعد إجراء الصيانة وتطهير ترعة القرية بطول 2.5 كم وزراعة أشجارفي الشوارع.

وأوضح عبدالوهاب الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ، أن مبادرة «صفط تراب.. بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة» شملت تنظيم خمس قوافل «بيئية، زراعية، بيطرية، واجتماعية وطبية» على مدار أسبوع.

ونظمت محافظة الغربية، عددا من القوافل منها قوافل اجتماعية شملت تقديم مساعدات لـ«الأرامل، الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة»، وقافلة زراعية مشتركة بين مديرية الزراعة بطنطا، والإدارة الزراعية بالمحلة، ومركز البحوث الزراعية بالجميزة، والجمعية التعاونية الزراعية بقرية صفط تراب حضرها أهالي القرية.

كما شملت ندوات عن النهوض بزراعة القمح وزيادة إنتاجية الفدان، وترشيد استخدام مياه الري، والنهوض بتربية المواشي والأغنام والدواجن، وزيادة الوعي لدى المرأة المعيلة عن طريق التنمية الريفية، وتدشين قوافل ببطرية؛ للحفاظ على الثورة الحيوانية الموجودة لدى المزارعين.