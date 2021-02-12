15 إجراءً لزيادة موارد الوحدات المحلية: أبرزها فرض غرامات وترشيد الإنفاق

أكدت وزارة التنمية المحلية، على أهمية تعظيم موارد المحافظات، بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، حيث اتخذت في هذا السياق عدة إجراءات لزيادة موارد الوحدات المحلية ودعم الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية، وهي من ضمن الملفات التي تحظى بأولوية لدى وزارة التنمية المحلية خلال الفترة السابقة في عهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية لزيادة إيرادات المحليات.

«الوطن» يرصد عدة إجراءات اتخذتها الوزارة لدعم الصناديق الخاصة بالمحليات، حيث إن كافة الحسابات المنبثقة منها تتبع وزارة المالية ومديرياتها بالمحافظات، سواء مديري الحسابات أو المراقب المالي، وهي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وجاء من أهم الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لزيادة موارد الوحدات المحلية:

1- تشكيل لجنة لإعادة تقدير القيم الايجارية لأصول المحافظة لتتوافق مع القيمة السوقية الحالية.

2- حصر كافة الأراضي والأصول غير المستغلة، بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية، وهيئة الرقابة الإدارية، والأراضي الشاطئية، والأراضي المطلة على النيل.

3- وحدة مستقلة بكل محافظة لمتابعة تحصيل الإيرادات تتبع المحافظ مباشرة.

4- تكليف الوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن سداد المستحقات المالية بتطبيق الغرامات واتخاذ اجراءات الحجز الإداري.

5- قبول الإعانات والتبرعات والهبات.

6- القيام بتجديد العقود المنتهية بقيمة أعلى وفقا لطبيعة النشاط والقيمة السوقية الحالية.

7- إعادة دراسة المشروعات الإنتاجية بالمحافظة والعمل على تطويرها.

8- العمل على حل مشكلات المشروعات المتعثرة.

9- زيادة معدلات تحصيل المتأخرات طرف مستأجري وملاك الوحدات السكنية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

10- فرض غرامات على المتأخرين عن السداد.

11- طرح حق استغلال أصول المحافظة بالمزاد العلني وإعادة ترتيب الأولويات.

12- ترشيد الانفاق بالمحافظة.

13- إعادة النظر في القيم الايجارية لأصول المحافظة لتتوافق مع القيمة السوقية.

14- تشجيع المستثمرين ورجال الاعمال على المشاركة في المشروعات الخدمية.

15- التنسيق مع وزارة المالية لدراسة وضع لوائح موحدة للمشروعات الخاصة في كل المحافظات.