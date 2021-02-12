أبطال فيلم Mank في ضيافة «It’s Show time» على «cbc» بعد غد

يحل عدد من أبطال فيلم «Mank» ضيوفا على برنامج «It’s Show time» الذي تقدمه مها الصغير ودينا حويدق، يوم الأحد المقبل، في لقاء حصري على قناة cbc.

ويكشف صناع الفيلم كواليس العمل، والصعوبات التي واجهتهم خلاله، فضلا عن رأيهم في أوضاع السينما، حاليا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

فيلم «Mank» هو دراما وسيرة ذاتية أمريكية، من إخراج ديفيد فينشر، مبني على نص من كتابة والده جاك فينشر، يتتبع العمل السيرة الذاتية لهيرمان ج. مانكوفيتش، والذي تعاون مع أورسن ويليس في إنتاج فيلم «Citizen Kane» في الأربعينيات، والذي يُعد واحدا من أشهر إنتاجات هوليوود في القرن الماضي.

الفيلم من بطولة غاري أولدمان وأماندا سيفريد وليلي كولينز وأرليس هوارد وتوم بيلفري سام تروتون وفرديناند كينجسلي وتوبنس ميدلتون وتوم بيرك وتشارلز دانس.

واستضاف البرنامج في الآونة الأخيرة عددا من النجوم العالميين، أبرزهم جورج كلوني وتوم هانكس وأنجلينا جولي وشارون ستون وجلين باول وغيرهم الكثير.

يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

ويرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق، وغابت مها الصغير عدة أسابيع عن تقديم البرنامج بسبب ظروف مرض والدها ووفاته متأثرا بفيروس كورونا، ويعرض لها حلقات مسجلة مع عدد من النجوم التي أجرتها في الجونة، منهم لقاء، هاني رمزي وغيرهم من اللقاءات، وعرض البرنامج لقاء مع والدها محمد الصغير.