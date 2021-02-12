مصرع طفل غرقا في إحدى الترع أثناء لعبه الكرة بالحوامدية

انتشلت منذ قليل الأجهزة الأمنية، جثة طفل لقي مصرعه غرقا في إحدى الترع بدائرة مركز شرطة الحوامدية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت الكشف الظاهري، لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الوفاة أم لا وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور مركز شرطة الحوامدية، بلاغا من الأهالي بغرق طفل في إحدى الترع بدائرة مركز الشرطة، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه في أثناء تواجد الطفل 12 سنة في محيط إحدى الترع للعب الكرة، سقطت الكورة في الترعة وبالذهاب لانتشالها من مياه الترعة سقط فيها، واختفى في الحال، على الفور ذهب زملاؤه للاسغاثة بالمارة وقاموا بإرشادهم عن مكان سقوط الطفل، ولكنهم لم يعثروا عليه وقاموا بإخطار المركز، والاستعانة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت عرضها على مفتش الصحة، للكشف الظاهري على الجثمان، لبيان هل توجد شبهة جنائية وراء الوفاة من عدمه، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها

وقال مصدر طبي بإنه بناء على قرار النيابة العامة بالكشف الظاهري على جثمان الطفل المتوفى، تبين أنه في العقد الثاني من العمر ويرتدي كامل ملابسه، وتبين عدم وجود ثمة ‘صابات ظاهرية على جثمان المتوفى، وكتابة تقرير بسبب الوفاة، بأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأنها طبيعية، وحدثت بسبب إسفكسيا الغرق.