التعليم تسمح بتقسيط ثمن كتب مدارس اللغات لارتفاع تكلفتها

سمحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، بإمكانية النظر في تقسيط مصروفات «خدمات التجريبي» في ضوء ظروف ولي الأمر، وذلك بناءً على استفسار من التوجيه المالي والإداري في «مديرية سوهاج» بشأن عزوف أولياء الأمور بالمدارس الرسمية للغات لمراحل رياض أطفال والأول والثاني والثالث في المنظومة الجديدة عن دفع ثمن الكتب، نظراً لارتفاع ثمنها.

وردت الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم، على «مديرية سوهاج»، موضحة أنه سبق بحث الموضوع ذاته والعرض على رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وانتهى الرأي إلى إخطار المديرية التعليمية بأنه يمكن النظر في تقسيط مصروفات خدمات التجريبي في ضوء ظروف ولي الأمر، مع الالتزام بسداد المصروفات الواردة بالقرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020؛ حيث إن المناهج المطورة إجبارية، وأسعارها طبقا للكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020.

وأرسلت الإدارة نسخة من خطابها إلى إدارة المدارس الرسمية للغات في الوزارة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رد على استفسارات أولياء الأمور على جروبات تطبيق «واتس آب» مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا إمكانية تقسيط المصروفات في العام الدراسي الحالي 2020/ 2021 على قسطين أو 4 أقساط، تيسيرا على الأهالي، وفي ضوء ظروف كلٍ منهم بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بالبلاد.

وأكد «الوزير»، لأولياء الأمور حينها، وجوب سداد تلك المصروفات بشكل كامل قبل نهاية العام الدراسي، كما أعفت الوزارة، في قرار رسمي صادر عن وزير التعليم مطلع العام الدراسي، عدداً من الفئات المجتمعية من دفع المصروفات الدراسية، ومنهم أبناء الشهداء ومصابي الثورة، وأبناء المفرج عنهم من السجون دون دخل، والمرأة المعيلة والمطلقة، والأسر المستفيدة من مساعدات وزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها من الفئات.