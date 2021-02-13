«البيض» يقود عصابة لجني 6 ملايين جنيه من 17 جريمة بالإسكندرية

على مدار أشهر ظلت عصابة غامضة تثير الحيرة داخل أروقة مديرية أمن الإسكندرية، حيث كانت تتوالى البلاغات بسرقة شقة أو سيارة بنفس الأسلوب، ومع تعدد البلاغات كانت أجهزة الأمن تبحث عن الفاعل بلا جدوى، الجرائم متشابهة، ولا أثر للجناة، كل الجرائم تقع فى نطاق قسمى أول وثالث المنتزه، كانت طريقة سرقة المتاجر تتم عن طريق المفتاح المصنطع، بينما كانت سرقة السيارات تتم عبر إلقاء «البيض» على الزجاج وعندما ينزل صاحب السيارة لمسح الزجاج يركب أحد أفراد العصابة السيارة وينطلق بها هاربا.

تشكيل فريق بحث جنائي

مع تعدد البلاغات تم إخطار اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الذى كلف بتشكيل فريق بحث جنائي عكف على تعقب المتهمين، فتم نشر عدد كبير من المخبرين فى المناطق التى تكثر بها السرقات، لكن لم يتم التوصل لشئ، وظل الأمر غامضا حتى تمت مراجعة كاميرات المراقبة فى مسرح إحدى الجرائم وأثناء ذلك ظهر شاب وهو يلقى «بيضة» على زجاج السيارة.

3 عاطلين وراء الجرائم

تم تكثيف التحريات التى توصلت إلى أن المتهمين 3 عاطلين مقيمين بنطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة، ولهم معلومات جنائية، وأنهم قاموا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات وسرقة المتاجر، متخذين من دائرة المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

17 جريمة و6 ملايين جنيه

تم استئذان النيابة العامة بعد تحديد أماكن المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بارتكاب 17 حادث سرقة متنوعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى شخصين «سيئ النية» مقيمان بنطاق محافظة الإسكندرية لهما معلومات جنائية.

وقال المتهمون إنهم ربحوا من وراء سرقاتهم ما يقرب من 6 ملايين جنيه.

تمت إحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.