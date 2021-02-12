1413 طلب تصالح إجمالي مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة دهب وصل إلى 960 طلبا حتى الآن، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله من رسومات 6 ملايين و274972 جنيها، بينها 591500 جنيه قيمة رسوم معاينة، و5 ملايين و683472 جنيها نسبة الـ25% من قيمة البناء.

وأوضح المحافظ ، في تصريح له اليوم الجمعة، أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة الأولى للتصالح بلغ 26 طلبًا، وحصل منهم 34500 جنيه رسوم فحص المعاينة، وبلغت قيمة سداد نسبة الـ25% مليون و116171 جنيه.

وأضاف أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدمت للمصالحة في مخالفات البناء خلال الفترة الثانية وحتى اليوم بلغ 934 طلب، والرسوم التي جرى تحصيلها كفحص معاينة 557 ألف جنيه، وبلغت قيمة سداد رسوم نسبة الـ 25% 4 مليون و567301 جنيه.

وبلغ إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ 1413 طلبا حتى الآن، وإجمالي ما جرى تحصيله من رسوم 22 مليونا و242040 جنيه، منهم مليون و66 ألف قيمة رسوم معاينة، و21 مليون و175190 جنيه نسبة الـ25% من قيمة البناء.

وبلغ إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة أبوزنيمة 299 طلبا حتى الآن، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله من رسوم 431246 جنيها، وإجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة طور سيناء، بلغ 1688 طلبا حتى الآن، وبلغ إجمالي ما جرى تحصيله من رسوم 6 ملايين و880 ألف جنيه، وإجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بمدينة أبورديس 219 طلبا حتى الآن، بإجمالي رسوم 684118 جنيها.