توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من غد السبت حتى الإثنين المقبل، موضحة أن الطقس سيكون مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها، أن الطقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والصعيد أيضا والرياح معتدلة، بينما سيكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وفي ساعات الليل يتميز الطقس بشدة البرودة على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط شيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى تأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض وتتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة القادمة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 13 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 9.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.

درجات الحرارة يوم الأحد 14 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 13.

درجات الحرارة الإثنين 15 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.