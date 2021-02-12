الرئيس يطالب بزيادة أعمال مشروع «أهالينا 3»: اللي بتعملوه مش هيكفي

نشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب»، مقطع فيديو، لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة، حيث أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تفقد بعض مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، مثل محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات وبعرض 8 حارات مرورية لكل اتجاه، ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.

وقال أحد المهندسين خلال شرحه تفاصيل المشروع لرئيس الجمهورية أثناء الوقوف على كوبري الحرفيين، إن طول المحور يبلغ 16كم، ويبدأ من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسماعيلية عند محطة عدلي منصور، ويمتد حتى تقاطع المحور مع مسطرد عند محور الفريق العصار.

وأضاف أن المحور يحتوي على 6 أعمال صناعية: «أول عمل صناعي فوق جسر السويس على كوبري المترو، و2 كوبري بتقاطع محور الفريق إبراهيم عرابي، والعمل الرابع عند تقاطع شارع الأربعين، والكوبري الخامس في تقاطع شارع العشرين، أما الكوبري السادس فهو كوبري مزلقان عين شمس».

وتابع: «جرى تنفيذ كوبري شارع العشرين، وجزء من كوبري شارع عين شمس، ويخدم المحور القادم من مناطق شرق وغرب القناة على طريق الإسماعيلية والمتجه إلى الجيزة ومراكز محافظة القليوبية مرورا بمحور الفريق العصار أو محور تحيا مصر».

وأردف، أن عرض المحور يتراوح بين 6 إلى 8 حارات مرورية، ويصل في بعض الأماكن إلى 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وجرى التنسيق مع أجهزة الدولة لنقل ورفع كفاءة شبكات المرافق الموجودة بطول المحور.

وأوضح: «هناك 5 كباري مشاة لخدمة المواطنين من شرق وغرب الطريق وكذا الأمر بالنسبة إلى الشمال والجنوب، وجارٍ العمل على إنشاء هذه الكباري».

وسأل الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشروع أهالينا، قائلةً: «أهالينا فين؟!»، ليرد عليه أحد المسؤولين: «على جسر السويس يا فندم، وننفذ (أهالينا 3) على مساحة 27 فدانا، وهناك مساحات أخرى وهي 3 قطع، وتبلغ مساحة قطعة الأرض الواحدة 8 أفدنة، وكلها مرشحة لبناء المساكن للأهالي».

وعلق رئيس الجمهورية: «بما إنك مسؤول عن المنطقة دي، شوف أراضي الدولة بالتعاون مع شركات قطاع الأعمال، عشان نخصصها ونعملها لأهالينا بحيث إننا نزود العدد، ولما نيجي نعمل إزالة وتوسيع طرق وتحسين أحوال الناس نقدر ننزل في الأماكن دي، لأن اللي انتو بتعملوه ده مش هيكفي مشروع أهالينا 3».