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بهاء توفيق نقيبا لأطباء الغربية بـ264 صوتا

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
07:43 م | الجمعة 12 فبراير 2021
فوز بهاء توفيق بمنصب نقيب أطباء الغربية ب 264 صوتا

فوز بهاء توفيق بمنصب نقيب أطباء الغربية ب 264 صوتا

أسفرت انتخابات منصب نقيب أطباء الغربية، الذي خلى بعد استقالة الدكتور هشام صبحي، النقيب السابق من منصبه، عن فوز الدكتور بهاء توفيق، بمنصب النقيب بإجمالي 264 صوتا.

وأجريت الانتخابات اليوم الجمعة، بمقر فرع النقابة بشارع صدقي بطنطا، تحت إشراف قضائي ووسط إجراءات احترازية.

وتنافس على موقع نقيب أطباء الغربية في تلك الانتخابات 6 مرشحين هم: الدكتور أحمد حرحش، والدكتور العوضى داود، والدكتور بهاء توفيق، والدكتور جرجس رزق الله، والدكتورة سعده فرغلي، والدكتور عبدالقادر الكيلاني.

بهاء توفيق نقيبا لأطباء الغربية

جدير بالذكر أنه تم فتح باب التقدم لمنصب نقيب أطباء الغربية، خلال الفترة من 19 إلى 29 ديسمبر عام 2020 الماضي، وتقدم للترشح الـ6 أطباء سالفي الذكر.

وفي وقت سابق، أجرى وفد من أعضاء نقابة أطباء الغربية، والنقابة العامة لأطباء مصر، زيارة خاصة إلى مركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفى كفر الزيات العام، للاطمئنان على الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام، متمنين له الشفاء التام والعاجل عقب تعرضه للاعتداء من قبل بلطجية، وضم الوفد الدكتور محمد الأكشر، عن النقابة العامة، والدكتور جرجس رزق الله، والدكتور محمد موسى عن نقابة الغربية.

كان مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا، تعرض لقيام مجهولين اثنين، بإلقاء ماء نار على وجهه حال مغادرته عيادته الخاصة الواقعة بنطاق قسم ثان طنطا.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط الجناة وتولت التحقيق.

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