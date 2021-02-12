تنتهي ديسمبر 2021.. ضوابط تأجيل الأقساط المستحقة للعاملين بقطاع السياحة

أصدر البنك المركزي المصري بجلسة 29 نوفمبر 2020، قرارًا بمد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة ومبادرة قروض التجزئة، للعاملين بقطاع السياحة، لمدة عام إضافي، لتنتهي بنهاية ديسمبر 2021، وتتضمن القرار إمكان تأجيل سداد أقساط القروض، المرابحات للعملاء المنتظمين، للعاملين بقطاع السياحة، لمدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقها، وفق عدد من الضوابط، وتزامنًا مع الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا واستمرارًا لتأثير هذه الظروف على قطاع السياحة.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، ضوابط تأجيل الأقساط المستحقة للعاملين بقطاع السياحة، موعد انتهاء المهلة، والأنشطة المستفيدة من قرار البنك، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

ضوابط البنك المركزي لتأجيل الأقساط المستحقة للعاملين بقطاع السياحة

ـ تأجيل أول قسط تالي مستحق بعد تقديم طلب بالاستفادة من المبادرة والموافقة عليه من جانب البنك.

ـ مد تاريخ الاستحقاق الحالي لمدة 6 أشهر إضافية.

ـ لن يتم احتساب أي غرامات تأخير على عملية التأجيل، ولكن سيتم احتساب معدل عائد مدين خلال فترة التأجيل يعادل معدل العائد المدين المطبق على القرض وفقا لشروط التعاقد.

ـ رسملة عائد فترة التأجيل على الرصيد المدين القائم للقرض وإعادة جدولته على المدة المتبقية للقرض، وسوف يترتب على ذلك زيادة في قيمة القسط.

الأنشطة المستفيدة من مبادرة دعم قطاع السياحة

ـ تطبق المبادرة على العملاء العاملين بقطاع السياحة بالأنشطة التالية: «فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، النقل البري، المطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، ونشاط النقل الجوي للركاب».

ـ تطبق المبادرة على العملاء المنتظمين فقط وفقا لمركز 30/09/2020.

ـ تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية شهر ديسمبر 2021.

وفي حال الرغبة في الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري يتم التوجه لفرع التعامل لتقديم طلب بذلك.