«علم الدين»: الصحافة تقوم بدور مهم في التوثيق لمشروعات الدولة

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الصحافة بشتى أشكالها سواء الإلكترونية أو المطبوعة، تقوم بدور مهم جدا في التوثيق للمشروعات القومية الكبرى، لكنه أوضح في نفس الوقت أن هذا الدور في حاجة لمزيد من الدعم والتفعيل من خلال مراعاة عدة أمور.

وأضاف «علم الدين»، خلال لقائه عبر zoom، الجمعة، مع قناة «extra news»، بمعنى ألا تكون التغطية الإخبارية مجرد متابعة، لحدث وقع هذا الأسبوع على سبيل المثال، لافتا إلى أن التغطية الإخبارية لا بد أن تتسم بالاستدامة والاستمرار، وأن تلك التغطية يجب أن تغطي كل موضوعات المشروعات الكبرى ومجالاتها.

وأشار أستاذ الصحافة، إلى أن الدولة تقوم حاليا بالعديد من المشروعات على مستوى الطرق والكباري والصحة والتعليم والغذاء، ومجالات وقطاعات أخرى كثيرة، يجب أن تهتم الصحافة بتغطيتها بشكل شامل، لأن كل قطاع من هذه القطاعات، بداخله الكثير من المجالات، التي يجب أن تشملها التغطية الصحفية، لتوثيق لتلك المشروعات بالشكل المناسب لحجم أهميتها.

وأردف أن التغطية الإخبارية لتلك المشروعات، يجب أيضا أن تشمل وتغطي كل المناطق المستفيدة من هذه المشروعات، لافتا إلى أن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، تغطي الجمهورية من أسوان حتى دمياط، ولهذا يجب مراعاة أن تشمل التغطية الجغرافية ذلك.

ونبه إلى أنه لا يجب أن تكتفي الصحافة بالتغطية الإخبارية فقط، فلابد أن يصاحب ذلك تحليل وتفسير وتقديم معالجة إعلامية متميزة لكل هذه المشروعات، بشكل متكامل، ناصحا أنه لا يجب التوقف عند الحاضر فقط وما يحدث خلاله، حيث يجب أن توضح الصحافة الوضع الذي كانت عليه تلك المناطق قبل أن تشهد هذه المناطق المشروعات القومية الكبرى.

وأكمل «علم الدين»، الصحافة في عرضها للمشروعات القومية يجب أن تستعين بالمسئول والخبير وإلى جانبهم الجمهور المستفيد من هذه المشروعات، فحين تبدأ بشائر تلك المشروعات في الظهور، فهنا يجب أن يظهر الجمهور المستفيد وتنقل الصحافة أراءه ومشاعره.