أطباء عن تصنيع أجيال جديدة من اللقاحات: أمر متوقع لمواجهة التحور

حالة من الجدل بشأن تطوير اللقاحات، وفعاليتها مع تحور الفيروس، حيث قال الدكتور أحمد محمود سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر، إن كورونا سيتحول لفيروس موسمي، ما يستلزم تطوير اللقاحات سنويا، موضحا أن فعالية بعض اللقاحات انخفضت بنسبة كبيرة إلى ما يقرب 50%، مؤكدا أن اللقاحات ما زالت فعالة، وأن بعض الشركات المنتجة للقاح، بدأت في الجيل الثاني للقاحات بالفعل.

سلامة: الفترة المقبلة لن تشهد الجيل الثاني فقط

تساؤلات عديدة حول الجيل الثاني للقاح والأجيال القادمة للقاحات، يجيب عليها الدكتور حسني سلامة، أستاذ الأمراض المعدية، في طب قصر العيني، قائلا إن الفترة القادمة لن تشهد الجيل الثاني فقط، بل ستشهد أجيالًا متعددة، بسبب تحورات الفيروس العديدة، موضحا أن اللقاح يجري تطويره لمواجهة تلك التحورات، موضحا أنه لا يوجد قلق بشأن هذه المسألة.

أستاذ أمراض معدية: تطوير اللقاحات لمواجهة تحورات الفيروس لن يستغرق وقت طويلا

وتابع سلامة في حديثه لـ«الوطن»، أن عملية تطوير اللقاحات لمواجهة تحورات الفيروس لن تستغرق وقت طويلا، مؤكدا أن المادة الجينية للفيروس موجودة بالفعل، فضلا عن خط الإنتاج المستمر، كما أن تحور الفيروس أمر إيجابي، لأن التحورات تضعف الفيروس بمرور الوقت، حتى يكون مثل الإنفلونزا الموسمية، مضيفا أن الأجيال القادمة من اللقاحات، لن يأخذها إلا كبار السن، وأصحاب المناعة الضعيفة.

عز العرب: الفيروس لم يصبح موسميا حتى الآن

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن الفيروس لم يصبح موسميا حتى الآن، موضحا أن عدم انتهاء الجائحة، يعني أن شراسة الفيروس مستمرة، ولن يضعف الفيروس إلا بانتهاء الجائحة، مؤكدا أنه لا توجد دراسة أكدت أن الفيروس سيتعايش معنا خلال السنوات المقبلة، بل إن جميع الدراسات والأبحاث ما زالت محض دراسة.

استشاري باطنة: بعض الشركات المنتجة للقاحات ستصنع أجيال جديدة

وأضاف عز العرب لـ«الوطن»، أن أجيال اللقاحات التي تصنعها بعض الشركات، أمر متوقع منذ بداية الجائحة، لأن الجزيء الحيوي الخاص به، هو الجزيء الحيوي الموجود بالإنفلونزا الموسمية، لافتا إلى أن الشركات المنتجة للقاحات لن تصنع أجيال جديدة، إلا إذا ثبت عدم فعاليتها تجاه سلالات الفيروس المتحورة، مثل لقاح «أسترازينيكا»، الذي يتم تطويره الآن، مشيرا إلى عدم اتخاذ شركة «فايزر»، قرار بإنتاج جيل ثاني من اللقاح بسبب فعالية لقاحها مع تحور الفيروس حتى الآن.