شكري: ما يصدر عن القنوات الإعلامية القطرية تجاه مصر سيكون محل مراجعة

علق سامح شكري وزير الخارجية، على المصالحة العربية، قائلًا، إن مصر عندما تلتزم بوثيقة وتوقع عليها فإنها تحترم التزاماتها وتعمل على الوفاء بها، ومن ثم فإن القاهرة أعادت العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وألغت الحظر على الطيران وعادت إلى التناول البريدي المباشر.

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «سعينا إلى عقد اللجان الثنائية للتباحث بين الطرفين حول خطوات محددة لتفعيل الالتزامات الواردة في مؤتمر العلا، وبالتالي فإننا بصدد تحديد موعد للاجتماعات، وعندما تعقد فإنه سيجري مراجعة كل الالتزامات القائمة على الطرفين وتقييم إلى أي مدى هناك التزام بهذه التعهدات وتنفيذها».

وتابع: «نرصد بشكل يومي كل ما يصدر عن القنوات الإعلامية في دولة قطر تجاه مصر وهي موثقة حتى تكون محل مراجعة».