«الشرقية للدخان» تحذر من سجائر مغشوشة متداولة في السوق

حذرت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، المستهلكين من انتشار سجائر مهربة ومقلدة تأتي من الخارج بطريقة غير مشروعة وتباع في الأسواق بأسعار أقل من أسعار مثيلاتها لأنها غير محملة بالضرائب والجمارك.

ووفقاً لوثائق رسمية للشركة، فإن أرباح هذه الأصناف من السجائر غير المشروعة هائلة للمهربين وتجار السوق السوداء، وهو ما يؤثر بالسلب على اقتصاديات الشركة، وما يؤول للخزانة العامة للدولة، مشيرةً إلى أنها تتواصل بشكل دائم مع الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.

ولفتت الشركة، إلى أن السوق المصري يعج بأصناف ومنتجات غير مشروعة وغير مسلجة من أصناف المعسلات، وتباع بأسعار متدنية لرخص مكوناتها وعدم اتباعها المعايير والمواصفات المصرية المعترف بها، وتعمل الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة.

وأعلنت الشركة أن نسبة مبيعاتها تراجعت عن العام المالي الماضي بمقدار 1.5 مليار سيجارة، إلا أن الشركة رغم ذلك نجحت في تحقيق زيادة في الأرباح للعام المالي المنتهي في يونيو 2020 بـ1.6% مقارنةً بالعام المالي السابق، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنها حققت صافي ربح 3.8 مليار جنيه تقريباً، رغم أزمة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، كشف هاني أمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) لـ«الوطن»، عن أن شركته لا تنوى رفع أسعار السجائر المحلية في الوقت الحالي، مؤكدا أن الأسعار تراجع كل 3 شهور، بمعيار التكلفة والعائد، منوهاً إلى أن القانون وضع شرائح لزيادة الأسعار، وكل واحدة لها سقف محدد للضريبة، وكلما انتقلت الأسعار من واحدة إلى أخرى أعلى تستحق ضريبة أكبر، موضحا أن الشرائح الثلاث الأولى حتى 18 جنيها، والثانية من 18 حتى 36 جنيها، والثالثة أكثر من 36 جنيها.

ولم يحدد رئيس الشركة الشرقية للدخان، في تصريحاته لـ«الوطن» موعد رفع أسعار السجائر، لافتاً إلى أنه لا توجد حالياً حاجة ملحة للزيادة.