خلال دقائق.. طريقة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة إلكترونيا

أتاحت وزارة الداخلية خدمة تسجيل بيانات الشُقق والمحال والمزارع المُؤجرة إلكترونياً، في إطار قيام الوزارة بتطوير وميكنة الخدمات الإلكترونية المُقدمة للمواطنين حيث تم استحداث خدمة تسجيل بيانات (الشُقق والمحال والمزارع المؤجرة).

وترصد «الوطن» في هذا الصدد إرشادات التعامل وتعليمات التعاملات مع خدمة تسجيل بيانات الشُقق والمحال والمزارع المُؤجرة إلكترونياً، وخطوات التسجيل، وفقاً لما حددته وزارة الداخلية، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تعليمات وإرشادات التعامل مع تسجيل بيانات الشُقق والمحال والمزارع المُؤجرة إلكترونياً

ـ يقوم المواطن بتسجيل الدخول على منصة التسجيل والتحقق الرقمى والموجودة على شبكة معلومات وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت الدولية www.moi.gov.eg.

ـ تُتاح الخدمة للمواطنين سواء كان (مُؤجر أو مُستأجر) لتسجيل بيانات العين المُؤجرة (شُقق سكنية، مخزن، محل، أرض زراعية، فيلا / منزل، مصنع، أرض فضاء، مبنى).

خطوات تسجيل بيانات العين المؤجرة إلكترونياً

ـ تسجيل بيانات العين المُؤجرة.

ـ تسجيل بيانات المؤجر.

ـ تسجيل بيانات المستأجر (المستأجر الرئيسى).

ـ تسجيل بيانات مرافقى المستأجر (إن وجد).

ـ تسجيل بيانات الحارس (إن وجد).

ـ اعتماد البيانات والدفع الإلكترونى.

ـ عقب تسجيل البيانات السالف الإشارة إليها يقوم المواطن باعتماد بياناته بعد مراجعتها بدقة من خلال رابط اعتماد البيانات، وهو شرط أساسى لاستكمال إجراءات الحصول على الخدمة ومن ثم الضغط على الرابط الخاص بإنهاء إجراءات الدفع الإلكتروني لمقابل الخدمة.

ـ دفع الرسوم المقررة، من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أتاحت عددا من الخدمات الإلكترونية للمواطنين من بينها، تصاريح العمل، الأدلة الجنائية، الأحوال المدنية، المرور، الحج والعمرة، المطلوبين أمنياً، شكاوى الأجانب، الالتحاق بأكاديمية الشرطة، الشقق والمحال والمزارع المؤجرة، الهجرة والجنسية، شهادة التحركات، طلبات زيارة المسجونين، خدمات التجنيد، خدمات معاوني الأمن.