لو شاكك في كفاءته.. طرق بسيطة لاختبار سرعة الإنترنت في المنزل

يفاجأ الكثير من مستخدمي الإنترنت المنزلي ببطء سرعة الاتصال في كثير من الأحيان، خاصة في ظل قلة عدد الأفراد المتصلين بالشبكة في المنزل، إذ قد تكون المشكلة في جهاز الراوتر، أو وجود شخص ما يخترق اتصالك.

وتستعرض «الوطن» خطوات تمكنك من اختبار سرعة اتصال الإنترنت في المنزل بسهولة، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

إجراء اختبار سرعة الإنترنت في الحاسب أو الهاتف

قياس سرعة الإنترنت الخاص بك تعتبر ضرورية للغاية لتقدير الأجهزة التي يمكنك استخدامها في الوقت نفسه، وهناك الكثير من الخدمات التي يمكنك استخدامها من أجل ذلك، مثل: خدمتي Speedtest.net أو Fast.com.

كما أنّه من الجيد إجراء الاختبار عدة مرات للتعرف على سرعة الاتصال بالإنترنت، حيث ستختلف سرعة اتصالك بناءً على الوقت الذي تجري فيه الاختبار وعدد الأجهزة المتصلة والمستخدمة، لذا عليك بإجراء اختبارات سرعة متعددة على مدار يوم أو يومين، وتتبع النتائج لقياس سرعة اتصالك الحقيقة.

إجراء اختبار سرعة الإنترنت في جهاز الراوتر نفسه

واعتمادا على الراوتر الذي تستخدمه، يمكنك إجراء اختبار سرعة من خلال التطبيق الخاص به، على سبيل المثال: يتضمن جهاز «Nest Wi-Fi» من جوجل ميزة مدمجة تمكنك من إجراء اختبار سرعة في التطبيق، أو عن طريق سؤال مساعد جوجل عن مدى سرعة اتصالك بالإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم لك ميزة اختبار سرعة اتصال الإنترنت في جهاز التوجيه بيانات أكثر دقة – من الناحية النظرية على الأقل – لأنها تكون متصلة مباشرة بالمودم، مع الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان هذه البيانات تكون بناءً على عمر الجهاز نفسه، ولكن عادةً إذا قمت بشراء الجهاز خلال العاميين الماضيين فإن البيانات التي ستحصل عليها ستكون دقيقة.

استخدام تطبيق لتشخيص شبكة الواي فاي

ويمكن لتطبيقات تشخيص الشبكة المتخصصة مراقبة اتصالك بالإنترنت على أساس كل جهاز أو تطبيق، حيث يمكنك استخدام تطبيق، مثل: Little Snitch لمستخدمي أجهزة ماك، أو تطبيق GlassWire لمستخدمي أجهزة ويندوز لعرض المزيد من التفاصيل عن التطبيقات التي تستهلك باقة الإنترنت المنزلية.

ماذا تفعل إذا كانت سرعة اتصالك بالإنترنت أبطء مما تدفع مقابله؟

في هذه الحالة فإنّ أول ما يجب عليك فعله إيقاف تشغيل المودم والراوتر لمدة 30 ثانية على الأقل، ثم إعادة تشغيلهما مرة أخرى، ففي معظم الأحيان تعمل هذه الطريقة على إصلاح أي مشكلات تتعلق بالسرعة قد تواجهها.

كما يمكنك أيضا الاتصال بمزود الخدمة للتأكد من أن المودم الخاص بك يدعم سرعة خطتك التي اشتركت فيها، أو لمعرفة هل هناك خطط أو عروض ترويجية تستحق الترقية، حتى تتمكن من الحصول على السرعات التي تحتاجها.