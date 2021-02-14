رغم «مسافات» الجائحة.. الحب يلهب تطبيقات «السوشيال»

حافظت تطبيقات التراسل الفورية على قرب الناس رغم ابتعاد المسافات الذي فرضته جائحة كورونا، والتي ظهرت قبل نحو عام في الصين ثم انتشرت حول العالم، لتكون سببا رئيسيا في عزلة تامة، وتظهر الحاجة الماسة إلى تطبيقات التراسل ليس فقط في وقت الأزمات وإنما أيضا في وقت الأفراح والمناسبات، خصوصا في أعياد الحب وأعياد رأس السنة وأعياد الميلاد، فعلى سبيل المثال شهدت ليلة رأس السنة الجديدة 2021 زيادة كبيرة في استخدام التطبيقات التابعة لـ«فيسبوك» مثل «واتساب - انستجرام - ماسنجر»، وخاصة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف دول العالم لمواجهة فيروس كورونا، حسبما قالته شركة فيسبوك، التي أكدت على أنه تم إجراء أكثر من 1.4 مليار مكالمة صوتية وفيديو في ليلة رأس السنة الجديدة 2021 على مستوى العالم، وهي أكثر المكالمات على الإطلاق في يوم واحد على واتساب، وذلك بزيادة 50% عن نفس اليوم من العام الماضي.

عالميا منصات فيسبوك وإنستجرام شهدت أكثر من 55 مليون بث مباشر في ليلة رأس السنة

ورصدت فيس بوك أيضا أن منصات فيسبوك وإنستجرام شهدت أكثر من 55 مليون بث مباشر على مستوى العالم في ليلة رأس السنة الجديدة، واحتفلت الناس باستخدام مؤثرات ماسنجر، وكان مؤثر الواقع المعزز الأكثر استخداما في الولايات المتحدة هو «الألعاب النارية لعام 2020»، وأن ليلة رأس السنة 2021 أكبر يوم على الإطلاق لإجراء مكالمات الفيديو الجماعية «أكثر من 3 أشخاص» في الولايات المتحدة، مع إجراء أكثر من ضعفي مكالمات الفيديو الجماعية في ليلة رأس السنة مقارنة بمتوسط اليوم العادي.

62.3 مليون مستخدم للإنترنت في مصر

أما على المستوى المحلي فإن إجمالي أعداد مستخدمي الإنترنت في مصر عن طريق «الهاتف المحمول - الإنترنت فائق السرعة - الـ يو إس بي» بلغ نحو 62.3 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2020، بحسب التقرير الموجز عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصادر عن وزارة الاتصالات.

توقعات بزيادة أعداد خدمات الاتصالات خلال الفترة المقبلة

وتوقعت مصادر مسؤولة بوزارة الاتصالات أن يكون هناك زيادة في أعداد مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر خلال الفترة المقبلة خصوصا في شهر رمضان المبارك، وبحسب تقرير عن وزارة الاتصالات، فإن رمضان الماضي شهد زيادة في المكالمات الصوتية الدولية بنسبة 4%، وزيادة في استهلاك الإنترنت المنزلي زيادة بنسبة 12% خلال الشهر لترتفع نسبة زيادة الإنترنت المنزلي إلى 99%، كما شهد استهلاك الإنترنت للمحمول زيادة بنسبة 17% لترتفع نسبة الزيادة في استهلاك الإنترنت المحمول إلى 35%.

توقعات بزيادة ساعات استخدام المصريين للإنترنت

ولفت التقرير إلى أن عدد ساعات وقت الذروة انخفضت بمقدار ساعة واحدة لتصل إلى 14 ساعة في الأسبوع الثالث من مايو مقارنة بعدد 15 ساعة في الأسبوع الثالث من إبريل، وتظل عدد ساعات الذروة ضعف عدد الساعات التي كانت عليها ما قبل جائحة الكورونا «الأسبوع الثاني من مارس»، وزاد الإقبال على تطبيق شاهد الذي يقدم خدمات الفيديو ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، بنسبة 157%، أما تطبيقات الألعاب على شبكة الإنترنت فقد زادت نسبة استخدامها بنسبة 75%، وزاد استخدام تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة بنسبة 24%.

وشهد موقع يوتيوب زيادة نسبة استخدام بنسبة 115%. كما شهد تطبيق سناب شات زيادة نسبة استخدام بنسبة 67 %، وواتس آب زيادة بنسبة 27%. وفيس بوك: زيادة بنسبة 44%، وكذلك انستجرام شهد زيادة بنسبة 12%.