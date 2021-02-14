5 حالات تعرضك للغرامة وفصل المياه عن المشترك.. اعرفها

حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، 5 حالات يجب أن يتجنبها المشتركون لعدم التعرض للعقوبة متمثلة في الغرامه وقطع الخدمة عن المستخدم عند استخدام العداد مسبق الدفع.

عدم التلاعب أو محاوله رفع العداد

- يحذر التلاعب أو فتح أو محاولة رفع العداد وإلا سيحدث انقطاع للمياه ويعرض العميل للغرامة.

المحاسبه على شرائح عالية ودفع الغرامة

- العداد مخصصة لشقة واحدة وسيتم المحاسبة على شرائح عالية ودفع غرامية مخالفة شروط التعاقد وفصل المياه عن الوحدات المخالفة، وذلك في حالة توصيل أكثر من شقة على عداد واحد.

الاحتفاظ بالكارت بعيدا عن الأتربه

- وضع كارت العداد والعداد نفسه في مكان بعيد عن الأتربة وعوامل الحرارة والمجال المغناطيسي.

التأكد من طباعة الإيصال

- عند شحن الكارت يجب على العميل التأكد من طباعة إيصال الشحن موضح به قيمة الشحن واستلامه قبل مغادرة مركز الشحن.

استخراج كارت بدل فاقد

- عند فقدان كارت العداد يجب على العميل سرعة التوجه لمركز الشحن التابع له لاستخراج كارت بدل فاقد، مع الأخد في الاعتبار أنه لا يتم تسليم الكارت إلا لصاحب الاشتراك شخصيا أو وكيل عنه.

وترصد «الوطن» أهم مميزات عداد المياه مسبق الدفع.

- معرفة الرصيد بالجنيه ومعرفة كم متر مكعب متبقى من المياه ونوع الشريحة التي تحاسب عليها مثال الشريحة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

- العداد الجديد يتيح للمشترك مراقبة الاستهلاك وترشيده، حيث يظهر على شاشة العداد الرصيد المتبقي كم متر مكعب.

- التمتع بنفس قيمة الشرائح للعدادات مياه الشرب القديمة.

- وجود شاشة توضح قيمة الاستهلاك بالجنيه والمتر المكعب والمتبقى ونوع الشريحة.

- العداد مسبق الدفع يصدر إنذار 3 مرات للمواطنين قبل انتهاء آخر 4 متر مكعب من كميات المياه، التي تم شحنها عبر غلق محبس المياه تلقائيا.

- عند قرب انتهاء الرصيد يعطي العداد إنذارا بخفض ضغط المياه فيتم وضع الكارت بالعداد والضغط على read لإعادة ضغط المياه مرة أخرى والتوجه إلى مركز الشحن لشحن الكارت.

- في حالة انتهاء الرصيد الخاص بالعميل بعد الساعة 1 ظهراً تستمر الخدمة متاحة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل التالي.

- في حالة انتهاء الرصيد الخاص بالعميل يوم الجمعة أو العطلات الرسمية تستمر الخدمة متاحة حتى الساعة 9 صباحا من يوم العمل الثاني.

- عدم دفع رسوم أو إيصال للعداد في حالة ترك العداد لفترة دون استخدام.