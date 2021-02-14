أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا للعواصف الترابية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك تحسبا لموجة طقس سيئ تضرب أغلب محافظات الجمهورية، وتوقعات بسوء الأحوال الجوية، وانخفاض فى درجات الحرارة، واحتمالية هبوب رياح مثيرة للرمال، قد تصل إلى حد العواصف على المناطق الصحراوية، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير، ولبضعة أيام بناء، على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار محافظ أسيوط في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، إلى أن غرفة إدارة الكوارث والازمات بالمحافظة في حالة انعقاد متسمر، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، واتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء أو سوء فى الأحوال الجوية، ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية، للتأكد من جاهزيتها.

وأكد جاهزية كل القطاعات، وانعقاد دائم على مدار 24 ساعة، لغرفة عمليات المحافظة، بحضور ممثلى كل الجهات التنفيذية والامنية المعنية، وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، لمتابعة حالة الطقس أو اية تغييرات مناخية قد تحدث، وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين، والتعامل الفورى معها، وذلك حسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة والمرور، والتخلص من أية آثار تنتج عن الأمطار أو العواصف الترابية، والتأكد من سلامة كل مخرات السيول بنطاق المحافظة، والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كل المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول، ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع.

واتخاذ كل الاجراءات الوقائية، خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة، برفع درجة الاستعداد في كل المستشفيات والوحدات الصحية، ومراجعة موقف الأدوية والأمصال، والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، والتأكد من تجهيز كل سيارات الإسعاف، لتغطية مدن ومراكز المحافظة، فضلا عن تكليف ادارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة، ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، على الطرق السريعة والفرعية، لمواجهة تداعيات العاصفة.

ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والاطفاء بالاماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات «المياه – الصرف الصحى – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها».

وناشد المحافظ، جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة، وتوخى الحذر اثناء القيادة ليلا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور، وهيئة الارصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية، الخاصة فى حالة سقوط الامطار او التعرض لعواصف ترابية، وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان، وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.