شوقي لطلاب المنازل والراسبين: متخافوش.. امتحانكم إلكتروني وهندربكم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيمتحن طلاب المنازل والراسبين والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيا بنظام التقييم الجديد، «منقدرش نعمل امتحان إلكتروني وامتحان ورقي مختلف، كدة هيبقى عندنا مجموعتين غير بعض وهذا يُصعب في عمل التنسيق بالجامعات».

وأضاف «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته شاشة «DMC»، «الطلاب الراسبين أو المنازل ميخافوش، الدولة والوزارة هتلاقيلهم حلول عشان يمتحنوا إلكترونيًا، وهندربهم قبل الامتحان الأخير على استخدام الأجهزة».

وتابع: «الامتحان الخاص بهم هيكون إلكتروني وبنظام الأسئلة الجديدة وبنظام التقييم الجديد».