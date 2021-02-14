صاحب هدية السيارة لزوجته: مبخافش من الحسد.. بس العربية اتخبطت

قال رمزي محمود، صاحب هدية السيارة الـ«جاجور» الفارهة المنتشرة أخبارها على «فيسبوك»، إنه حاول التعبير عن حبه تجاه شريكة حياته «جهاد» من خلال إهدائها السيارة مبينا أنه لا يخاف من الحسد لذا يعمل على مشاركة الجمهور حياته الخاصة في الوقت الذي تخاف فيها جهاد من الحسد.

لا أخاف من الحسد لكن السيارة تعرضت للإصطدام

وأضاف «رمزي» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية dmc، أن السيارة التي أهداها لشريكته تعرضت للاصطدام بعد عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في فيديو الهدية الشهير لكنه م ازال مقتنعا بأنه سيعمل على نشر بعض من صور حياته الخاصة على الجمهور ليشارك الناس فرحته.

أنا بكسب من السوشيال ميديا

وتابع رمزي: «أنا كنت بشتغل في مجال الإعلانات وكنت بنزل الأنشطة بتاعتي وكانت الناس ببتفاعل معايا وبعدها بقيت أنزل صوري أناو خطيبتي ولاقيت إن الناس بتشارك الصور بتاعتنا، وأنا بكسب من السوشيال ميديا مقابل الترويج لمنتجات عالمية».

أول هدية جبتها كانت بوكيه ورد بـ 40 جنيها

وواصل: «أول هدية جبتها لجهاد كانت بوكيه ورد بـ 40 جنيها عشان أنا بحب البساطة وعشان كدة عملنا فوتو سيشن الفرح بتاعتنا على السطح، الناس فاكرة إني بكسب بسهولة لأ أنا تعبت وسافرت واشتغلت، مفيش حد بيكسب في شغله من غير ما يتعب».

اتفاق على نشر بعض المحتوى الخاص وتجاهل جزء آخر

فيما قالت شريكته جهاد البنا، بلوجر وإنفلونسر، إنها اتفقت مع شريكها على مشاركة بعض الأشياء على مواقع التواصل مع الاحتفاظ ببعض الأشياء دون مشاركتها مبينة أنها كثيرا يروادها تفكير التوقف عن نشر أي محتوى خاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي لكن بعد أن حققت نجاحا مع شريكها توقفت عن هذا التفكير موضحة أنها تحب زوجها كثيرا، والذي يحاول دوما أن يسعدها.