وزير التعليم ينفي صحة نماذج الامتحانات المتداولة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لا صحة لما يتداول خلال الساعات الأخيرة، وتحديدا بعد نهاية المؤتمر الصحفي، من نماذج لامتحانات للصف الرابع الابتدائي.

وأكد شوقي لـ«الوطن»، أن الوزارة حتى الآن لم تضع أي نماذج خاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول

وفي وقت سابق، تحدث وزير التربية والتعليم لـ«الوطن»، عن شكل الامتحانات المجمعة، موضحًا أن ورقة الأسئلة فى الامتحان المجمع، ستحتوي على أسئلة متنوعة من المواد التي تم تدريسها، كاشفًا إن الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، في إعلان جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي.

وأشار إلى أن الامتحانات ستتم إلكترونيا بلجان فى المدارس عبر التابلت، وليست المنازل، منوها بأن جميع اللجان التى سيتم عقد بها امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.