تركيب وتثبيت مفصل ثنائي القطبين لعجوز بمستشفى أبورديس المركزي

تمكن الفريق الطبي لجراحة العظام بمستشفى أبورديس المركزي بجنوب سيناء، من إجراء تركيب وتثبيت مفصل ثنائي القطبين لسيدة تبلغ من العمر 66 عاما.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة في تصريح له أمس الأحد، إن المريضة حضرت لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وهى تعاني من آلام شديدة أعلى الفخذ الأيسر، وبتوقيع الكشف والفحص للمريضة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من اختبارات الدم والأشعات واستخدام أشعة السي آرم، تأكد وجود كسر بعنق عظمة الفخذ الأيسر.

وأكد وكيل الوزارة أنه على الفور قرر الفريق الطبي بالمستشفى تحضير الحالة للعمليات، وإجراء كافة الفحوصات الطبية من رسومات القلب والتحاليل اللازمة للاطمئنان على حالة القلب والكلي والكبد، والتأكد من عدم وجود مشكلات صحية تمنع من الجراحة اللازمة، ليتمكن الفريق الطبي من تخدير الحالة، وإجراء جراحة تركيب وتثبيت مفصل ثنائي القطبين بنجاح.

وأوضح أن الفريق الطبي المكون من: الدكتور محمد عبدالحليم أخصائي العظام، والدكتور إبراهيم محمد طبيب مقيم عظام، والدكتور أحمد مبروك، استشاري التخدير، وتمريض العمليات هلال عبدالمنعم، حسن محمد، أنس محمد.