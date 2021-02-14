غرامة الحديث للإعلام.. الأهلي يكمم لاعبيه بـ300 ألف جنيه
كتب:
عبدالرحمن محمود
10:50 م | الأحد 14 فبراير 2021
لاعبو الأهلي
قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على أي لاعب يُجري مداخلات تليفونية مع أي من وسائل الإعلام، حتى يتفرغ جميع عناصر الفريق للتركيز استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها مساء بعد غد الثلاثاء باستاد القاهرة، في أولى مواجهات الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
جاء هذا القرار عقب قيام «عبد الحفيظ» بإخطار جميع اللاعبين بعدم الظهور في وسائل الإعلام خلال هذه الفترة، التي تحتاج إلى مجهود مضاعف سواء في المباريات المحلية أو القارية.
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المريخ السوداني، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويخوض النادي الأهلي أولى مبارياته بعد الانتهاء من منافسات كأس العالم للأندية بمواجهة المريخ السوداني.
ويسعى الأهلي لحصد نقاط المباراة الثلاثة قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيبما التنزاني في الجولة الثانية من البطولة الإفريقية، وذلك بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي ضد النصر في مسابقة كأس مصر والتي كان من المقرر إقامتها بين مباراتي المريخ وسيمبا.
وتنطلق مباراة النادي الأهلي أمام المريخ السوداني في تمام الساعة التاسعة مساء.
وكان حصل مسؤولو النادي الأهلي على الموافقة الأمنية وموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» لإقامة مباراة الأهلي أمام المريخ السوداني على استاد القاهرة بدلا من استاد السلام.
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وحصل الفريق على راحة من التدريبات يومي الجمعة والسبت بأوامر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، للتخلص من إرهاق رحلة العودة من قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي حسم النادي الأهلي فيها الميدالية البرونزية على حساب بالميراس البرازيلي.
اكتفى أيمن أشرف مدافع الأهلي، بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية في «الجيم»، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.
وغاب أيمن أشرف عن المشاركة في التدريبات الجماعية، بسبب شكواه من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية، ويؤدي اللاعب جانبا من التدريبات البدنية والتأهيلية، على أن يحدد الجهاز الطبي والفني موقفه غدا من اللحاق بمباراة الفريق المقبلة.