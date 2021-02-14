غرامة الحديث للإعلام.. الأهلي يكمم لاعبيه بـ300 ألف جنيه

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على أي ‏لاعب يُجري مداخلات تليفونية مع أي من وسائل الإعلام، حتى يتفرغ جميع ‏عناصر الفريق للتركيز استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها مساء بعد غد الثلاثاء ‏باستاد القاهرة، في أولى مواجهات الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

جاء هذا ‏القرار عقب قيام «عبد الحفيظ» بإخطار جميع اللاعبين بعدم الظهور في وسائل الإعلام خلال ‏هذه الفترة، التي تحتاج إلى مجهود مضاعف سواء في المباريات المحلية أو القارية.‏

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المريخ السوداني، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويخوض النادي الأهلي أولى مبارياته بعد الانتهاء من منافسات كأس العالم للأندية بمواجهة المريخ السوداني.

ويسعى الأهلي لحصد نقاط المباراة الثلاثة قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيبما التنزاني في الجولة الثانية من البطولة الإفريقية، وذلك بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي ضد النصر في مسابقة كأس مصر والتي كان من المقرر إقامتها بين مباراتي المريخ وسيمبا.

وتنطلق مباراة النادي الأهلي أمام المريخ السوداني في تمام الساعة التاسعة مساء.

وكان حصل مسؤولو النادي الأهلي على الموافقة الأمنية وموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» لإقامة مباراة الأهلي أمام المريخ السوداني على استاد القاهرة بدلا من استاد السلام.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات يومي الجمعة والسبت بأوامر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، للتخلص من إرهاق رحلة العودة من قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي حسم النادي الأهلي فيها الميدالية البرونزية على حساب بالميراس البرازيلي.

اكتفى أيمن أشرف مدافع الأهلي، بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية في «الجيم»، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وغاب أيمن أشرف عن المشاركة في التدريبات الجماعية، بسبب شكواه من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية، ويؤدي اللاعب جانبا من التدريبات البدنية والتأهيلية، على أن يحدد الجهاز الطبي والفني موقفه غدا من اللحاق بمباراة الفريق المقبلة.