حل نماذج وجداول للمذاكرة.. نصائح لطلاب ثانوي بعد تأخير امتحاناتهم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية داخل لجان المراقبة، مضيفًا أنها لن تعقد قبل شهر يوليو المقبل، مع حرص الدولة على عدم حذف أجزاء من المناهج.

في هذا الشأن، قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن الثانوية العامة مرحلة استثنائية في مصير الطلاب، نظرا لتحديدها مستقبلهم ووجهتهم المقبلة، مضيفًا أنه يجب على الطلاب البدء في المناهج مبكرًا، ولا يسيروا خلف المعلمين ممن ينهون المنهاج متأخرًا، بل يحاولون الانتهاء منها سريعًا ليتبقى لديهم فرصة للمراجعة حتى بداية الامتحانات.

تربوي: التركيز على المنصات الإلكترونية في المذاكرة

وأضاف «حمزة» في حديثه لـ«الوطن»، أن الاعتماد على المنصات التعليمية التي طرحتها وزارة التربية والتعليم ضمن النصائح التي يجب على الطلاب اتباعها، خاصة وأن الوزارة أكدت أن الامتحانات ستكون إلكترونية، كما أنها تقدم المناهج بأكثر من طريقة وبأسلوب مبسط، فضلا عن حل نماذج امتحانات كثيرًا، باعتبارها الوسيلة الأفضل لضمان التفوق، وتجعل الطالب يعرف القصور ونقاط الضعف التي لديه في المناهج.

التواصل المستمر مع المدرسة، ضمن نصائح «حمزة» للطلاب، لافتًا إلى أن بعض المدارس أتاحت التواصل عن بعد مع طلابها، ولا يعتمدون على الدروس الخصوصية بشكل كبير، والاعتماد على ذاتهم في الحصول على المعلومة، ما ينمي قدراتهم الذاتية ومهاراتهم ويساعدهم مستقبلا ويصقل أدواتهم الخاصة.

«حمزة»: على أولياء الأمور تهيئة البيئة المناسبة لأبنائهم

وأشار الخبير التعليمي، إلى أنه لا يوجد نظام واحد لتنظيم الوقت لدى الطلاب، حيث إن كل طالب يختلف عن الآخر في قدراته الخاصة، إلا أنه من الضروري عمل جدول لتنظيم الوقت والمناهج، والالتزام به لأنه يوفر الوقت، ويحدد لهم ما ذاكروه، ومعرفة كم مرة تمت مراجعة المواد، وهو دور يشترك فيه أولياء الأمور، وذلك من خلال تهيئة الجو والبيئة المناسبين للمذاكرة، وإبعادهم عن الضغوط والمشكلات الأسرية.