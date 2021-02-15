القبض على مسؤولين عن قتل ناشطين في «البصرة» العراقية

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القبض على «عصابة الموت» المسؤولة عن قتل ناشطين في «البصرة» الواقعة في أقصى جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»الإخبارية.

وأضاف الكاظمي، في موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن قتلة جنان ماذي وأحمد عبدالصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين، والعدالة لن تنام.

وفي سياق آخر، أعلنت الشرطة الاتحادية في العراق، أمس الأحد، العثور على طائرة مسيرة «درون» وصاروخين خلال عملية أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا.

وقالت الشرطة الاتحادية، في بيان، إن قوة مشتركة من مقر ووحدات «لواء المغاوير السادس الفرقة السادسة»، نفذت واجب تفتيش على الشريط الحدودي مع سوريا.

وأضافت الشرطة العراقية، أنه تم العثور على طائرة مسيرة مع صاروخين اثنين، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.