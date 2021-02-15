المتهم بقتل طليق شقيقته بـ47 طعنة يمثل جريمته: ملقتش معاه غير 100 جنيه

«استنيته هنا عشان أسرق فلوسه، بيتاجر في المواشي وأكيد معاه فلوس كتير، شفته في طريق جانبي جاي وأول ما قربت ضربته 47 طعنة بالمطواة لحد ما مات، لكن ملقتش معاه فلوس زي ما كنت فاكر».. اعترافات المتهم بقتل طليق شقيقته كما سردها بلسانه ومثّلها في مكان وقوع الجريمة «مدينة أخميم التابعة لمحافظة سوهاج»، أمام فريق من النيابة العامة، الذي أجرى معاينة تصويرية للجريمة، بينما أمر قاضي المعارضات في المحكمة المختصة، بتجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد».

قتل تاجر مواشي بـ47 طعنة

التحريات والتحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية والقضائية، ذكرت أنّ المتهم تربص بالمجني عليه لقتله بغرض سرقة أمواله، وفور رؤيته له في أحد الطرق الجانبية، انهال عليه بمطواه كانت معه، وسدد له 47 طعنة في أنحاء متفرقة بجسده، حتى فارق الحياة.

100 جنيه

بعد انتهاء المتهم من جريمته بدأ بالبحث عما يمتلكه المجني عليه من مال في ملابسه، لكنه صُدِّم بعد أن عثر على «100 جنيه» فقط: «كنت فاكر إن المجني عليه معاه فلوس أكتر من كده، دورت كتير في جيوبه على المحفظة لكن ملقتش أي فلوس، سبته وهربت من المكان».

جثة تاجر

تلقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، بلاغا من أحد الأهالي بالعثور على جثة لشخص «مقتول»، وانتقلت الشرطة لفحص الواقعة، وتبيّن أنّ الجثة لـ«تاجر»، وأنّه فارق الحياة متأثرا بطعنات متفرقة في أنحاء جسده.

النيابة العامة

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة بعد تلقيها محضرا من الشرطة بما حدث، وانتقلت إلى مكان الجريمة، وناظرت الجثة وأمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث.

ضبط المتهم

أمر اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط المتهم، حيث بدأ فريق البحث المُشكل فحص تعاملات التاجر، حتى تم التوصل إلى شاهد رؤية، شاهد المتهم مع المجني عليه في وقت متزامن مع وقوع الجريمة، وتمكنت الشرطة من القبض عليه.

اعترافات المتهم

انهار المتهم فور القبض عليه، وأدلى باعترافات تفصيلية بشأن الحادث، وأقر بأنّه ترصد للمجني عليه لقتله وسرقته ظنا منه أنّه يحمل أموالا كثيرة، لعلاقته به ومعرفته بتجارته في المواشي، وفور مشاهدته انقض عليه طعنا، لكن لم يعثر سوى على 100 جنيه فقط، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة الواقعة، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يوما.