الدولار يخسر قرشا أمام الجنيه ويسجل 15.67 جنيه للبيع

في صباح اليوم من تعاملات وعمل البنوك، ثالث أيام الأسبوع، شهد سعر صرف الدولار نزولًا في السعر أمام الجنيه في البنوك المصرية، حيث فقد الدولار قرشصا واحدًا، وذلك بعد عطلة نهاية الأسبوع للبنوك الجمعة وأمس، والتي شهد استقرارًا لسعر الدولار حيث سجل سعر صرف الدولار ظهر اليوم للشراء 15.57 مقابل أمس 15.58 جنيه، كما سجل سعر البيع 15.67 للبيع مقابل 15.68 جنيه لسعر أمس.

وشهد سعر الصرف الدولار أمام الجنيه نهاية الأسبوع الماضي، حيث تراجع الدولار في سعر الصرف مقابل الجنيه بقيمة 3 قروش تقريبًا، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري عند مستوى 15.571 جنيه للشراء، و15.671 جنيه للبيع، مقابل 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيها للبيع حتي صباح الخميس الماضي.

وفقد الدولار منذ بداية شهر فبراير الجاري في السوق المالي أمام الجنيه من 5 إلى 10 قروش، بحسب بيانات رسمية المال والبنك المركزي المصري.

في السياق ذاته، شهد سوق المال استقرارًا في أسعار الذهب، بنهاية تعاملات أمس السبت 12 فبراير الجاري، بمحلات المشغولات الذهبية، إذ لم تشهد أي تغيير، بعد أن سجلت تراجعًا في نهاية التعاملات أمس، بقيمة 7 جنيهات نهاية الأسبوع الماضي.

وشهد السوق خلال الفترة الماضية، تذبذبا في أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض، تزامنًا مع تراجع الاقتصاد العالمي، متأثرًا بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ما أدى إلى انخفاض وارتفاع في سعر أعيرة الذهب بطرق متفاوتة.

أسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه

الدولار: 15.57 - شراء 15.67 بيع.

اليورو: 18.8117 - شراء 19.014 بيع.

الجنيه الاسترليني: 21.4492 شراء - 21.7218 بيع.

دينار كويتي 48.708 شراء - 51.8342 بيع.

الريال السعودي: 4.0866 شراء - 4.1778 بيع.

الدرهم الإماراتي 4.2167 شراء - 4.2664 بيع.

أسعار الدولار في بعص البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار للشراء 15.58 جنيه، كما سجل سعر البيع 15.68 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.