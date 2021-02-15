طقس الاثنين معتدل على السواحل الشمالية والعظمى في القاهرة 21

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية هدير أبوزيد والإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية منة الشرقاوي، حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بارد في جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، وبارد على جنوب الصعيد، مع استمرار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية القريبة من وإلى القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

بيان درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية

القاهرة العظمى 21 والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11

مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 10

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 12

دمياط العظمى 20 والصغرى 11

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 11

السويس العظمى 23 والصغرى 11

العريش العظمى 20 والصغرى 9

طابا العظمى 23 والصغرى 16

سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 7

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 18

الغردقة العظمى 26 والصغرى 15

الفيوم العظمى 21 والصغرى 10

بني سويف العظمى 22 والصغرى 10

أسيوط العظمى 22 والصغرى 9

أسيوط العظمى 23 والصغرى 8

قنا العظمى 26 والصغرى 12

سوهاج العظمى 24 والصغرى 10

الأقصر العظمى 27 والصغرى 13