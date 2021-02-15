مصرع شخصين في انقلاب سيارة بكفر الشيخ 

لقي شخصان مصرعهما إثر انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من شركة الدلتا للسكر الواقعة بنطاق مركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى الحامول المركزي، وتحرير محضرا بالواقعة.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد حسام نبيه، مأمور مركز الحامول، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق المرور القديم الواقع بين مركزي الحامول والرياض، بالقرب من مصنع السكر، وتبين مصرع قائدها وشخص آخر.

انتقلت دورية أمنية إلى مكان الحادث، لتسيير الحركة المرورية، وتبين أن الحادث نتج عنه وفاة كل من«فتحي السيد عبدالجليل»، 50 عاما، مقيم بمحافظة الغربية، و«فرج ابراهيم مبروك»، 50 عاما، مقيم بمحافظة الغربية، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي، كما جرى تحرسر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق، أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية بر بحري التابعة لمركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية بر بحري، التابعة لدائرة المركز، وتبين إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى برج البرلس المركزي.

انتقلت دورية أمنية لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وأضاف مصدر أمني أن حركة السير لم تتأثر على الطريق، وجرى رفع الآثار.