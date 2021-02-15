مجاهد: «أنا معملتش مرتب البدري».. واختفاء الكؤوس ليس اختصاصي

تحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المقام حاليا بالجبلاية، عن ملف زيادة رواتب الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري.

وقال: «وافقت على الزيادة السنوية بنسبة 10% للجهاز الفني للمنتخب الوطني بعدما تأكدت من أن اللجنة الخماسية لم تلغ هذا البند».

وأضاف رئيس الجبلاية خلال المؤتمر الصحفي: «اطلعت على محضر مجلس الإدارة وجاء فيه إرجاء تفعيل هذا البند، لذلك اللجنة الثلاثية نفذته بعد جلسة مع حسام البدري وأنا معملتش مرتب الجهاز الفني ولا وقعت عقود، اللجنة الخماسية هي من فعلت ذلك وقمنا فقط بتنفيذ العقد الموقع للبدري ومساعديه».

وعن مصير مسابقات الناشئين قال مجاهد: «حتى الآن لم يتم إلغاء مسابقات الناشئين بشكل كامل والقرار التأجيل حتى إبريل ولو تمكنا من الاستكمال سنتخذ القرار على الفور وإذا لم يحدث ذلك فإن مسابقات الناشئين في الموسم الجديد ستنطلق في موعد مبكر لن نفتح باب الإعارات للاعبين الناشئين لأن الهاوي لا يعار».

تأجيل تعيين رئيس للجنة المسابقاتوعن تعيين رئيس للجنة المسابقات قال مجاهد: «أرجأنا تعيين رئيس للجنة المسابقات انتظارا لتشكيل رابطة الأندية للموسم الجديد لأنها من اختصاصها، لم أفصل عمال أو أقدم عامل للنظافة باتحاد الكرة توفيرا للنفقات، وهذا الكلام عار تماما عن الصحة هناك شركة نظافة متعاقدة مع اتحاد الكرة منذ سنوات وهي من تتخذ هذه القرارات وتقوم بنقل العمال لأماكن أخرى».

وقال مجاهد: «اتحاد الكرة يمر بأزمة مالية ويتكبد من 5.5 لـ6 مليون أسبوعيا لمسحات كورونا، ولجأت لوزير الرياضة وطلبنا دعم، وفترة القيد الشتوي اتحاد الكرة لم يستفد منها مقارنة بالانتقالات الماضية، وبعض الأندية الجماهيرية طلبت تأجيل إرجاء المستحقات المتأخرة لأنها متعثرة ماديا، وهو ما دفعني إلى الحديث عن عدم حصول اتحاد الكرة على مستحقاته لدى الشركة الراعية ».

وفجر أحمد مجاهد مفاجأة من العيار الثقيل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الجبلاية، بشأن قرار السماح بتعاقد الأندية مع الحراس الأجانب بعد أن كان الأمر غير مسموح به في السنوات الأخيرة.

وقال مجاهد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا: «حتى الآن لم نصدر قرارا بالسماح للأندية بالتعاقد مع حراس أجانب، كانت توصية من الأندية بالإجماع خلال اجتماعنا معهم لكننا لم نتخذ قرارا بتنفيذها حتى الآن».

وقال مجاهد: «اندهشت وتعجبت من الأنباء التي ترددت حول رفضي تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود، هذا الأمر أغضبني لأنني لم أرفض التأجيل، واتحاد الكرة داعم لكل الأندية في مشاركاتها الأفريقية».

وكشف مجاهد: «فوجئت بوصول شكوى من البعض داخل مصر إلى الاتحاد الدولي للتأكيد على وجود تضارب في الكرة المصرية وأن نادي الإنتاج الحربي يتولى مسؤولية إنشاء فرع جديد لنادي الزمالك في أكتوبر وده مخالف لقواعد الفيفا، وقمت بالرد بأن الشركة الهندسية التابعة للإنتاج الحربي، هي من تتولى هذا الملف وليس نادي الإنتاج الحربي وهي نفس الشركة التي تتولى إنشاء المبنى الجديد لاتحاد الكرة، ولم أتواصل مع رئيس نادي الإنتاج الحربي لإلغاء العقد الموقع مع الزمالك، وقلت للفيفا ليس هناك أزمة أو تضارب، وأكدت بأن الأهلي يلعب على ستاد السلام وهو ستاد يلعب عليه أيضا الإنتاج الحربي وفقا للشفافية الواضحة».

وتابع قائلا: «التحقيق في سرقة واختفاء الكؤوس مش من اختصاص اتحاد الكرة وكذلك إعلان النتيجة وهذا الملف من اختصاص النيابة والجهات المسؤولة بالدولة».

وكشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن مدة الدورة الانتخابية المقبلة للجبلاية ستكون 4 سنوات أو للدورة الأولمبية المقبلة أيهما أسبق وفقا لقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي الجديدة.

وقال «لجنة الانضباط مستمرة وعلاقتنا معهم مميزة وتبحث أزمة منتخب الشباب وبعض الملفات اعتبارا من 20 ديسمبر الماضي».

وواصل رئيس الجبلاية تصريحاته قائلا: «تم إنهاء عمل الجهاز الفني لمنتخب الشباب وتم تجميد رواتبهم انتظارا للانتهاء من التحقيق، لا أعرف متى سيصدر القرار في هذه الأزمة لأنه من اختصاص لجنة الانضباط ».

وعن ملف المنتخبات الوطنية تحدث مجاهد قائلا: «جاهزون لتنفيذ كل مطالب الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي ومساعدته في أي معسكرات والمباريات الودية، وأتمنى تحقيق ميدالية في طوكيو وأتمنى مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول، ولدينا بعض المشكلات في استدعاء اللاعبين المحترفين بعد القواعد التي وضعها الفيفا بسبب كورونا والأزمة تواجه المنتخب الأول».

وتحدث رئيس الجبلاية عن مباريات المنتخب الأول المقبلة قائلا: «اتحاد الكرة أخطر الاتحاد الأفريقي منذ فترة بأن مباراة جزر القمر ستقام على ستاد القاهرة، وستاد القاهرة هو ملعب منتخب مصر وليس هناك أي أزمة تعرقل إقامة اللقاء هناك».

وتحدث مجاهد عن ملف لائحة النظام الأساسي قائلا: «لم نُجرِ أي تعديلات على لائحة النظام الأساسي الجديدة لاتحاد الكرة واللجنة المشكلة من الجمعية العمومية الأخيرة لصياغة اللائحة قامت باعتمادها وتوقيعها ولم نتدخل في أي حرف أو تعديل أو إضافة أي بند».

وأوضح: «في ظل الكثافة العددية داخل اتحاد الكرة قررنا الاستغناء عن عدد كبير لعدم الحاجة إليهم، مشيت عدد كبير من الأجهزة الفنية لأن العدد كان كبير وملهمش لازمة».