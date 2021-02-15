انطلاق حفل تأبين المستشار مقبل شاكر بنادي القضاة «صور»

بدأ نادي قضاة مصر، فاعليات حفل تأبين المستشار مقبل شاكر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، الآن، والذي وافته المنية يوم 10 فبراير الجاري.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، بحضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، وعدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة، بمقر نادي القضاة النهري بالعجوزة.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، سابقا، أن نادي القضاة يستذكر بمناسبة هذا المصاب الجلل ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة؛ إذ أنه أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء، وتدرج في المناصب حتى تقلد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وتابع، أن الفقيد مثالا يحتذى به للقاضي المصري الذي يشهد له الجميع بالنزاهة والحيدة، كما تولى الراحل رئاسة نادي قضاة مصر على مدار دورتين متتاليتين، بذل فيهما كل الجهد لرفعة واستقلال القضاء والحفاظ على هيبة وكرامة القضاة.

وإذ يتقدم نادي قضاة مصر بأحر التعازي للقضاء المصري ولأسرة الراحل، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان .